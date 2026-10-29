Жінка біля воріт. Фото: УНІАН

Демонтовані подвірні чи гаражні ворота часто роками припадають пилом на ділянці, займаючи корисне місце. Здача такої габаритної конструкції на брухт — найпростіший спосіб швидко позбутися непотрібного заліза й поповнити власний бюджет. Однак підсумкова сума доходу прямо залежить від точної ваги воріт, очищення від домішок та вибору пункту прийому.

Які цінники діють восени 2026 року та як правильно розрахувати свій прибуток повідомляє 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Скільки дадуть за 100-кілограмову конструкцію

Масивні подвірні чи гаражні ворота з рамним каркасом мають суттєву вагу. Навіть невеликі змішані конструкції важать близько сотні кілограмів.

за базового тарифу (1,5 грн/кг) : за ворота вагою 100 кг можна отримати 150 гривень;

: за ворота вагою 100 кг можна отримати 150 гривень; за підвищеного тарифу (5 грн/кг): аналогічна конструкція принесе 500 гривень.

Однак точний підсумковий розрахунок проводиться на місці з урахуванням засміченості брухту.

Що впливає на ціноутворення та підсумкову виплату

Перше, що врахують — це категорія та склад металу. Звичайний сталевий чи листовий метал оцінюють за тарифом чорного брухту. Якщо у воротах є алюмінієві чи інші кольорові вставки, їх доцільно демонтувати й здати окремо за вищою ціною.

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Також покупець зверне увагу на чистоту сировини. Наявність фарби, іржі, дерев'яних накладок або важких замків зменшує чисту вагу металу під час зважування. Варто врахувати, що деякі приймальні пункти встановлюють мінімальний поріг ваги партії або вираховують з підсумкової суми вартість послуг із демонтажу та самовивозу.

Як отримати максимум грошей

Щоб не втратити частину прибутку під час здавання, варто дотримуватися кількох правил:

Очистіть конструкцію. Зніміть неметалеві елементи (дерево, пластикові деталі, ручки, замкові механізми). Зважте або оцініть вагу заздалегідь. Уточніть приблизну масу в майстрів з демонтажу, щоб орієнтуватися в очікуваній сумі. Порівняйте дохід між кількома пунктами прийому. Здзвоніться з кількома приймальними майданчиками, уточніть актуальну ціну за кілограм та вимоги до габаритів.

Якщо старі ворота зберігають цілісність, геометрію та придатні для подальшої експлуатації, спробуйте продати їх як вживаний виріб. У такому разі кінцева ціна залежатиме від стану й розмірів, а виручка може суттєво перевищити вартість брухту.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на якому брухті можна заробити в листопаді. Одним з таких металів може стати мідь. Сама промислова цінність металу дуже велика.

Також Новини.LIVE повідомляли, який дохід можна отримати з продажу чормету. До чорних металів відноситься сталь, залізо і чавун. Проте щоб заробити чималу суму, доведеться здати велику кількість металу.