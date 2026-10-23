Мідний посуд. Фото: Pexels

Чимало українців заробляють на продажу брухту, оскільки ринок зберігає відносно стабільний попит на чорні та кольорові метали. Щоб отримувати хороший дохід, необхідно здавати затребувану сировину, наприклад, мідь. Середня ціна коливається у межах 400-500 грн за кілограм, а знайти метал у домашніх умовах не надто складно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт міді в Україні станом на кінець жовтня 2026 року.

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Скільки коштує мідь в Україні

Затребуваність цього кольорового металу пояснюється різними факторами, наприклад, фізико-хімічними властивостями. Мідь характеризується високою електро- й теплопровідністю, стійкістю до виникнення іржі, здатністю зберігати якість у випадку перероблення тощо.

Промислова цінність металу дуже велика, тому його купують у фізичних осіб для переплавлення і повторного використання, зокрема виробництва кабелів, різних електротехнічних компонентів, труб чи інших засобів.

Ціни на брухт в Україні можуть варіюватися залежно від сезону, попиту, виду сировини і навіть регіону. Проте мідь завжди була дорогою та приносила продавцям значну вигоду. Ми промоніторили сайти кількох підприємств і дізналися середню вартість цього кольорового металу станом на кінець жовтня 2026 року:

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Київська область — від 400 до 470 грн;

Запорізька область — від 515 до 535 грн;

Вінницька область — від 510 до 530 грн;

Львівська область — від 510 до 560 грн;

Дніпропетровська область — від 515 до 535 грн;

Одеська область — від 490 до 515 грн;

Сумська область — від 480 до 510 грн;

Харківська область — від 500 до 535 грн.

Ціни на брухт міді в Києві. Фото: скриншот

Що можна здати на брухт

Мідь є компонентом багатьох виробів, які застосовують у побуті, будівництві, промисловості та інших галузях. Пункти прийому купують дроти і кабелі, сантехнічні деталі, шини, пластини, частини транспортних засобів, а також конструкції, що містять сторонні матеріали (пластик або залізо).

Іншими словами, знайти брухт у домашніх умовах не складно. Якщо в підвалі чи гаражі завалялася стара техніка, вона може стати джерелом міді. Слід звернути увагу на непрацюючий телевізор або холодильник, радіатор, систему опалення після демонтажу, навіть монети і музичні інструменти.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на чормет в Україні. Залізо, чавун і сталь коштують дешево — до 3-4 грн за кілограм у середньому. Проте у жовтні 2026 року ситуація на глобальному ринку брухту почала стабілізуватися після падіння влітку.

Також Новини.LIVE розповідали, за скільки українці можуть продати брухт нержавіючої сталі. Якщо йдеться про метал із показником Ni 10% і вище, то заробіток доходить до 22,60 грн за кілограм у середньому. Найдешевше приймають стружку — по 9,50 грн станом на вересень.