Металевий брухт у руках. Фото: Pexels

Українці можуть заробляти на брухті чорних і кольорових металів, оскільки з настанням осінньо-зимового періоду вартість вторинної сировини традиційно зростає. Ціни на чормет залишаються відносно низькими, проте спостерігається незначна висхідна тенденція. Ми дізналися, скільки дають пункти прийому за сталь, залізо і чавун у жовтні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на чорні металі в Україні.

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Скільки коштує чормет у жовтні

Чорні метали — це сталь, залізо і чавун. Їх легко знайти в домашніх умовах, оскільки брухт міститься у багатьох побутових приладах, інструментах, транспортних засобах, меблях тощо. Проте накопичити чормету доведеться немало, щоб отримати хороший дохід, бо ціни не вражають.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств, які займаються купівлею металів, і з’ясували актуальну вартість брухту. Середні показники перебувають на таких рівнях станом на 16 жовтня 2026 року:

Київська область — до 2,90 грн/кг;

Запорізька область — до 4 грн/кг;

Вінницька область — до 3,2 грн/кг;

Львівська область — до 3 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 2,5 грн/кг;

Одеська область — до 2,85 грн/кг;

Сумська область — до 2,10 грн/кг;

Харківська область — до 2 грн/кг.

Середні ціни на брухт чормету в Україні. Фото: скриншот

Світові ціни на брухт металів

Протягом літа спостерігалося помірне падіння цін на брухт у всьому світі. А з настанням вересня-жовтня котирування зросли в Туреччині, США та Німеччині. Головними факторами нестабільної ситуації були перебої з постачанням, дорожчання логістики, обмеження деяких маршрутів через мілководдя на річках Європи та ін.

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"Повільне відновлення активності після літніх простоїв і зростання експорту брухту поєднувалися зі слабким попитом на готову продукцію, високими запасами на заводах і складнощами з перекладанням витрат на кінцевих споживачів", — зазначили фахівці порталу GMK Center.

Вартість брухту в США залишалася відносно стабільною, а ближче до жовтня настрої змінилися з нейтральних на оптимістичні. Передбачається зростання внутрішнього попиту найближчим часом, але ціни не поспішатимуть ловити висхідну тенденцію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть вигідно здати брухт нержавіючої сталі у жовтні. Найдорожче коштує метал із показником Ni 10% та вище — до 25 грн за кілограм у середньому. Стружку приймають по 9 грн/кг, а змішану нержавійку — орієнтовно по 15-18 грн/кг.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вигідно українцям здавати брухт міді у жовтні 2026 року. Цей кольоровий метал вважають найдорожчим і найбільш затребуваним на ринку. Середня вартість коливається у межах 430-470 грн за кілограм, а знайти мідь у домашніх умовах доволі просто.