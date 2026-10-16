Металлический лом у руках. Фото: Pexels

Украинцы могут зарабатывать на ломе черных и цветных металлов, поскольку с наступлением осенне-зимнего периода стоимость вторичного сырья традиционно растет. Цены на чермет остаются относительно низкими, однако наблюдается незначительная восходящая тенденция. Мы узнали, сколько платят пункты приема за сталь, железо и чугун в октябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на черные металлы в Украине.

Реклама

Сколько стоит чермет в октябре

Черные металлы — это сталь, железо и чугун. Их легко найти в домашних условиях, поскольку лом содержится во многих бытовых приборах, инструментах, транспортных средствах, мебели и пр. Однако придется накопить немало чермета, дабы получить хороший доход, ведь цены не впечатляют.

Мы проанализировали официальные сайты нескольких предприятий, занимающихся скупкой металлов, и выяснили актуальную стоимость лома. Средние показатели находятся на таких уровнях по состоянию на 16 октября 2026 года:

Киевская область — до 2,90 грн/кг;

Запорожская область — до 4 грн/кг;

Винницкая область — до 3,2 грн/кг;

Львовская область — до 3 грн/кг;

Днепропетровская область — до 2,5 грн/кг;

Одесская область — до 2,85 грн/кг;

Сумская область — до 2,10 грн/кг;

Харьковская область — до 2 грн/кг.

Средние цены на лом в Украине. Фото: скриншот

Мировые цены на лом

В течение лета наблюдалось умеренное падение цен на лом во всем мире. А с наступлением сентября-октября котировки выросли в Турции, США и Германии. Главными факторами нестабильной ситуации стали перебои с поставками, удорожание логистики, ограничения на некоторых маршрутах из-за мелководья на реках Европы и др.

Читайте также:

"Медленное восстановление активности после летних простоев и рост экспорта лома сочетались со слабым спросом на готовую продукцию, высокими запасами на заводах и сложностями с перекладыванием затрат на конечных потребителей", — отметили специалисты портала GMK Center.

Стоимость лома в США оставалась относительно стабильной, а ближе к октябрю настроения изменились с нейтральных на оптимистичные. В ближайшее время ожидается рост внутреннего спроса, но цены не будут спешить ловить восходящую тенденцию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут выгодно сдать лом нержавеющей стали в октябре. Дороже всего стоит металл с содержанием никеля 10% и выше — до 25 грн за килограмм в среднем. Стружку принимают по 9 грн/кг, а смешанную нержавейку — ориентировочно по 15-18 грн/кг.

Также Новини.LIVE рассказывали, выгодно ли украинцам сдавать медь в октябре 2026 года. Этот цветной металл считается самым дорогим и наиболее востребованным на рынке. Средняя стоимость колеблется в пределах 430-470 грн за килограмм, а найти медь в домашних условиях довольно просто.