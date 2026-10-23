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Главная Экономика Этот лом станет источником дохода: какой металл продать в ноябре

Этот лом станет источником дохода: какой металл продать в ноябре

Ua ru
23 октября 2026 11:35
Продажа лома меди в ноябре: сколько стоит 1 килограмм металла и что можно сдать Pexels
Медная посуда. Фото: Pexels

Многие украинцы зарабатывают на продаже лома, поскольку рынок сохраняет относительно стабильный спрос на черные и цветные металлы. Дабы получать хороший доход, необходимо сдавать востребованное сырье, например, медь. Средняя цена колеблется в пределах 400-500 грн за килограмм, а найти металл в домашних условиях не слишком сложно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на медный лом в Украине по состоянию на конец октября 2026 года.

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Сколько стоит медь в Украине

Востребованность этого цветного металла объясняется различными факторами, например, физико-химическими свойствами. Медь характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, устойчивостью к ржавчине, способностью сохранять качество при переработке и пр.

Промышленная ценность металла очень велика, поэтому его закупают у физических лиц для переплавки и повторного использования, в частности для производства кабелей, различных электротехнических компонентов, труб и других изделий.

Цены на лом в Украине могут варьироваться в зависимости от сезона, спроса, вида сырья и даже региона. Однако медь всегда была дорогой и приносила продавцам значительную прибыль. Мы проанализировали сайты нескольких предприятий и выяснили среднюю стоимость этого цветного металла по состоянию на конец октября 2026 года:

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  • Киевская область — от 400 до 470 грн;
  • Запорожская область — от 515 до 535 грн;
  • Винницкая область — от 510 до 530 грн;
  • Львовская область — от 510 до 560 грн;
  • Днепропетровская область — от 515 до 535 грн;
  • Одесская область — от 490 до 515 грн;
  • Сумская область — от 480 до 510 грн;
  • Харьковская область — от 500 до 535 грн.
Этот лом станет источником дохода: какой металл продать в ноябре - фото 1
Цены на медный лом в Киеве. Фото: скриншот

Что можно сдать на лом

Медь входит в состав многих изделий, которые используются в быту, строительстве, промышленности и других отраслях. Пункты приема закупают провода и кабели, сантехнические детали, шины, пластины, детали транспортных средств, а также конструкции, содержащие посторонние материалы (пластик или железо).

Другими словами, найти лом в домашних условиях несложно. Если в подвале или гараже завалялась старая техника, она может стать источником меди. Стоит обратить внимание на неработающий телевизор или холодильник, радиатор, систему отопления после демонтажа, даже монеты и музыкальные инструменты.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на черные металлы в Украине. Железо, чугун и сталь стоят недорого — в среднем до 3-4 грн за килограмм. Однако в октябре 2026 года ситуация на мировом рынке лома начала стабилизироваться после падения летом.

Также Новини.LIVE рассказывали, за сколько украинцы могут продать лом нержавеющей стали. Если речь идет о металле с содержанием никеля 10% и выше, то доход достигает в среднем 22,60 грн за килограмм. Дешевле всего принимают стружку — по 9,50 грн по состоянию на сентябрь.

цены в Украине вторсырье медь металл металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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