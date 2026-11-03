Золоті прикраси. Фото: Pexels

Українці можуть легко і швидко отримати гроші, продаючи коштовності з золота в ломбард. Якщо потрібно миттєво знайти фінанси, а заощаджень зовсім немає, в нагоді стануть пункти прийому дорогоцінних металів. Варто зауважити, що ціни регулярно коливаються з огляду на ситуацію у світі, тому не завадить моніторити обстановку для здійснення більш вигідної операції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці можуть здати золоті прикраси в ломбард.

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Ціни на золото в ломбардах

Ломбарди приймають різноманітні прикраси і коштовності, включно з каблучками, сережками, підвісками, браслетами, годинниками, ланцюжками, хрестиками тощо. Водночас ціни можуть суттєво відрізнятися в закладах, тому необхідно здійснити моніторинг пропозицій перед вибором місця продажу, аби знайти максимальну вигоду.

Станом на початок листопада 2026 року в одному з популярних ломбардів (діє мережа закладів по всій Україні) приймають золото за такою середньою вартістю:

375 проба — до 2 446 грн;

500 проба — до 3 261 грн;

583 проба — до 3 802 грн;

585 проба — до 3 816 грн;

750 проба — до 4 892 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 5 276 грн;

900 проба — до 5 870 грн;

916 проба — до 5 974 грн;

958 проба (злитки) — до 6 248 грн.

Що відбувається з цінами на золото

Період продажу дорогоцінних металів має значення, бо світові ціни важко назвати стабільними. Ще наприкінці серпня унція золота коштувала понад 4 600 доларів, а всього лише два місяця опісля вартість опустилася до 3 900 доларів. У місячному розрізі метал подешевшав на 170 доларів за унцію (-4,12%).

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Слідкувати за змінами можна на офіційному сайті Національного банку, який регулярно публікує оновлення стосовно закупівельних цін. Регулятор повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви, тому співпрацює з суб'єктами господарювання, купуючи дорогоцінний метал.

У вівторок, 3 листопада, вартість 1 грама золота, доведеного до найвищих стандартів якості, перебуває на рівні 5 653,91 грн. Метал, який потребує доведення до стандартів якості, коштує 5 636,95 грн. А в разі невідповідності вимогам якості закупівельна ціна становить 5 597,37 грн.

Що ще варто знати українцям

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