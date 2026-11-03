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Головна Економіка Заробіток на золоті: скільки коштує дорогоцінний метал у ломбардах України

Заробіток на золоті: скільки коштує дорогоцінний метал у ломбардах України

Ua ru
3 листопада 2026 11:18
Ціни на золото в ломбардах України: скільки коштує 1 грам і що вигідно здавати Pexels
Золоті прикраси. Фото: Pexels

Українці можуть легко і швидко отримати гроші, продаючи коштовності з золота в ломбард. Якщо потрібно миттєво знайти фінанси, а заощаджень зовсім немає, в нагоді стануть пункти прийому дорогоцінних металів. Варто зауважити, що ціни регулярно коливаються з огляду на ситуацію у світі, тому не завадить моніторити обстановку для здійснення більш вигідної операції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці можуть здати золоті прикраси в ломбард.

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Ціни на золото в ломбардах

Ломбарди приймають різноманітні прикраси і коштовності, включно з каблучками, сережками, підвісками, браслетами, годинниками, ланцюжками, хрестиками тощо. Водночас ціни можуть суттєво відрізнятися в закладах, тому необхідно здійснити моніторинг пропозицій перед вибором місця продажу, аби знайти максимальну вигоду.

Станом на початок листопада 2026 року в одному з популярних ломбардів (діє мережа закладів по всій Україні) приймають золото за такою середньою вартістю:

  • 375 проба — до 2 446 грн;
  • 500 проба — до 3 261 грн;
  • 583 проба — до 3 802 грн;
  • 585 проба — до 3 816 грн;
  • 750 проба — до 4 892 грн;
  • 850 проба (стоматологічне золото) — до 5 276 грн;
  • 900 проба — до 5 870 грн;
  • 916 проба — до 5 974 грн;
  • 958 проба (злитки) — до 6 248 грн.

Що відбувається з цінами на золото

Період продажу дорогоцінних металів має значення, бо світові ціни важко назвати стабільними. Ще наприкінці серпня унція золота коштувала понад 4 600 доларів, а всього лише два місяця опісля вартість опустилася до 3 900 доларів. У місячному розрізі метал подешевшав на 170 доларів за унцію (-4,12%).

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Слідкувати за змінами можна на офіційному сайті Національного банку, який регулярно публікує оновлення стосовно закупівельних цін. Регулятор повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви, тому співпрацює з суб'єктами господарювання, купуючи дорогоцінний метал.

У вівторок, 3 листопада, вартість 1 грама золота, доведеного до найвищих стандартів якості, перебуває на рівні 5 653,91 грн. Метал, який потребує доведення до стандартів якості, коштує 5 636,95 грн. А в разі невідповідності вимогам якості закупівельна ціна становить 5 597,37 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям відрізнити цінні монети від звичайних. Необхідно звертати увагу на особливості дизайну, зокрема гурт, насічки, тризуб, колоски та ін. Наприклад, за 10 копійок 1992 року різновиду 1.14Гам колекціонери готові платити від 10 000 до 13 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки українці можуть заробити на старих металевих воротах. Йдеться про продаж чорного брухту, який у листопаді 2026 року коштує мало. Проте наявність кольорових металів — алюмінію чи міді — в рази підвищить дохід від конструкції.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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