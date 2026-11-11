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Головна Економіка "Алроса" йде на дно: як війна в Україні нищить алмазний видобуток Росії

"Алроса" йде на дно: як війна в Україні нищить алмазний видобуток Росії

Ua ru
11 листопада 2026 20:22
Російська алмазна галузь у стані кризи: що відбувається з компанією "Алроса" Pexels
Діамант на пінцеті. Фото: Pexels

Російська алмазна галузь опинилася на межі глибокої кризи. Під тиском міжнародних санкцій та обвалу світового попиту найбільший виробник алмазів у світі, компанія "Алроса" змушена зупиняти родовища та скорочувати персонал і зарплати. Затяжне падіння виручки вже призвело до перших збитків, змусивши керівництво підприємства перейти до жорсткого режиму економії.

Про це повідомляє NV з посиланням на російські медіа, передають Новини.LIVE.

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Заморожування родовищ та обвал обсягів видобутку

Антикризові заходи торкнулися найменш рентабельних об'єктів компанії, серед яких опинилися й ключові виробничі потужності:

  1. "Алмази Анабара" призупинили розробку на родовищах. Вони вважаються найбільшим у світі підприємством із видобутку алмазів на розсипах та забезпечують 11% усього видобутку групи "Алроса".
  2. "Сєвєралмаз": У червні було прийнято рішення повністю законсервувати гірничі роботи на цьому підприємстві, що відповідало за близько 10% російського видобутку.

У 2025 році компанія вже скоротила видобуток на 10% — до 29,8 мільйона каратів. До кінця цього року прогнозується подальший обвал ще на 13-16%, що знизить підсумкові показники до 25-26 мільйонів каратів.

Які збитки у російського алмазного гіганта

Західні санкції, запроваджені проти російського алмазного сектора ще у 2022 році, остаточно підірвали економічну стійкість монополіста.

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За підсумками першого півріччя 2026 року "Алроса" зафіксувала чистий збиток у розмірі 134,1 мільйон доларів. У 2025 році компанія мала 490,1 мільйон доларів чистого прибутку. Загальна виручка підрозділів впала на 33%.

Як компанія "відігралась" на працівниках

Менеджмент компанії вдався до жорстких заходів щодо працівників:

  1. Заробітні плати співробітників, які безпосередньо не залучені у процесах видобування, урізали на 10%.
  2. Частину персоналу перевели на неповний робочий день.
  3. Призупинено реалізацію низки соціальних та інвестиційних проєктів.

Попри те, що на "Алросу" припадає близько 30% світового ринку алмазів, керівництво не виключає впровадження додаткових непопулярних кроків. Адже навіть за таких заходів економії не вистачає ресурсів для покриття збитків.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали про нового газового гіганта Європи. Румунія зможе продавати блакитне паливо до ЄС з Чорного моря завдяки встановленій мілководної видобувної платформи Neptun Alpha. Перші обсяги газу дійдуть до газотранспортної мережі у 2027 році.

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збитки діаманти криза Росія алмаз
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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