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Головна Економіка Супермаркети оновили ціни на курячі яйця: де вигідніше закупитися українцям

Супермаркети оновили ціни на курячі яйця: де вигідніше закупитися українцям

Ua ru
14 листопада 2026 17:12
Ціни на яйця пішли проти висхідного тренду: що відбувається в супермаркетах України Pexels
Курячі яйця. Фото: Pexels

Деякі українські супермаркети переписали ціни на яйця в листопаді 2026 року. Поки поштучний продукт дорожчає, вартість фасованого товару помірно падає. З наближенням зими і різдвяно-новорічних свят, коли попит на курячі яйця посилюється, а пропозиція залишається незмінною чи навіть зменшується, показники в магазинах будуть рухатися висхідним вектором.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України станом на суботу, 11 листопада.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73-76 грн. І хоча в магазинах спостерігається висхідна тенденція, індекс споживчих цін говорить про здешевлення продукту на 6,87% порівняно з жовтнем. Тобто минулого місяця витрати споживачів були більшими.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих в Україні мереж супермаркетів і дізналися, які мінімальні суми повинні заплатити українці за звичайну упаковку курячих яєць. Результат у суботу, 14 листопада, виявився таким:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Новус — 52,99 грн;
  • АТБ — 58,40 грн;
  • Фора — 60,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Ашан — 62,70 грн;
  • Метро — 75,50 грн;
  • МегаМаркет — 78 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Які продукти можуть подорожчати

Раніше ми розповідали, що продукти торгової марки "Королівський смак" невдовзі можуть зникнути з супермаркетів або подорожчати. Компанія "Віктор і К" повідомила про вимушену зупинку всіх виробничих процесів, скорочення персоналу та відмову від закупівлі олійних культур.

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"Постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для наших працівників", — зазначив керівник пресслужби компанії Геннадій Тертичний у Facebook.

Наразі продовжується відвантаження готової продукції. Але споживачам варто готуватися до потенційного дорожчання товарів під маркою "Королівський смак", зокрема можуть зрости ціни на соняшникову олію, томатну пасту, різноманітні соуси і приправи тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на фрукти й овочі в Україні. Більшість позицій в асортименті магазинів помірно дорожчають у листопаді 2026 року. Проте гуртова вартість картоплі, морки і цибулі знизилася, а яблука й апельсини стало вигідніше купувати.

Також Новини.LIVE розповідали, чи змінилися ціни на атракціони в Буковелі з 2025 року. Ми порівняли вартість квитків на гірськолижному курорті та з’ясували, скільки повинні заплатити відвідувачі взимку 2026 року. Водночас до кінця листопада туристи можуть зекономити на абонементах.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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