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Главная Экономика Супермаркеты обновили цены на яйца: где выгоднее закупиться украинцам

Супермаркеты обновили цены на яйца: где выгоднее закупиться украинцам

Ua ru
14 ноября 2026 17:12
Цены на яйца пошли против восходящего тренда: что происходит в супермаркетах Украины Pexels
Куриные яйца. Фото: Pexels

Некоторые украинские супермаркеты изменили цены на яйца в ноябре 2026 года. Пока поштучный продукт дорожает, стоимость фасованного товара равномерно падает. С приближением зимы и рождественско-новогодних праздников, когда спрос на куриные яйца усиливается, а предложение остается неизменным или даже сокращается, показатели в магазинах будут двигаться в восходящем направлении.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на субботу, 11 ноября.

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Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. И хотя в магазинах наблюдается тенденция к росту, индекс потребительских цен свидетельствует об удешевлении продукта на 6,87% по сравнению с октябрем. То есть в прошлом месяце расходы потребителей были выше.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить украинцы за обычную упаковку куриных яиц. Результат в субботу, 14 ноября, оказался таким:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
  • Новус — 52,99 грн;
  • АТБ — 58,40 грн;
  • Фора — 60,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
  • Ашан — 62,70 грн;
  • Метро — 75,50 грн;
  • МегаМаркет — 78 грн.
Инфографика с ценами на яйца
Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Какие продукты могут подорожать

Ранее мы сообщали, что продукты торговой марки "Королевский вкус" в скором времени могут исчезнуть из супермаркетов или подорожать. Компания "Виктор и К" сообщила о вынужденной остановке всех производственных процессов, сокращении персонала и отказе от закупки масличных культур.

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"Постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для наших сотрудников", — отметил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook.

Сейчас продолжается отгрузка готовой продукции. Но потребителям стоит готовиться к потенциальному подорожанию товаров под брендом "Королевский вкус", в частности могут вырасти цены на подсолнечное масло, томатную пасту, различные соусы и приправы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на фрукты и овощи в Украине. Большинство позиций в ассортименте магазинов умеренно дорожают в ноябре 2026 года. Однако оптовая стоимость картофеля, моркови и лука снизилась, а яблоки и апельсины стало выгоднее покупать.

Также Новини.LIVE рассказывали, изменились ли цены на аттракционы в Буковеле с 2025 года. Мы сравнили стоимость билетов на горнолыжном курорте и выяснили, сколько придется заплатить посетителям зимой 2026 года. При этом до конца ноября туристы могут сэкономить на абонементах.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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