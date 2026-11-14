Супермаркеты обновили цены на яйца: где выгоднее закупиться украинцам
Некоторые украинские супермаркеты изменили цены на яйца в ноябре 2026 года. Пока поштучный продукт дорожает, стоимость фасованного товара равномерно падает. С приближением зимы и рождественско-новогодних праздников, когда спрос на куриные яйца усиливается, а предложение остается неизменным или даже сокращается, показатели в магазинах будут двигаться в восходящем направлении.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины по состоянию на субботу, 11 ноября.
Сколько стоит упаковка яиц
По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. И хотя в магазинах наблюдается тенденция к росту, индекс потребительских цен свидетельствует об удешевлении продукта на 6,87% по сравнению с октябрем. То есть в прошлом месяце расходы потребителей были выше.
Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить украинцы за обычную упаковку куриных яиц. Результат в субботу, 14 ноября, оказался таким:
- Сільпо — 39,19 грн;
- Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
- Новус — 52,99 грн;
- АТБ — 58,40 грн;
- Фора — 60,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
- Ашан — 62,70 грн;
- Метро — 75,50 грн;
- МегаМаркет — 78 грн.
Какие продукты могут подорожать
Ранее мы сообщали, что продукты торговой марки "Королевский вкус" в скором времени могут исчезнуть из супермаркетов или подорожать. Компания "Виктор и К" сообщила о вынужденной остановке всех производственных процессов, сокращении персонала и отказе от закупки масличных культур.
"Постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для наших сотрудников", — отметил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook.
Сейчас продолжается отгрузка готовой продукции. Но потребителям стоит готовиться к потенциальному подорожанию товаров под брендом "Королевский вкус", в частности могут вырасти цены на подсолнечное масло, томатную пасту, различные соусы и приправы.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на фрукты и овощи в Украине. Большинство позиций в ассортименте магазинов умеренно дорожают в ноябре 2026 года. Однако оптовая стоимость картофеля, моркови и лука снизилась, а яблоки и апельсины стало выгоднее покупать.
Также Новини.LIVE рассказывали, изменились ли цены на аттракционы в Буковеле с 2025 года. Мы сравнили стоимость билетов на горнолыжном курорте и выяснили, сколько придется заплатить посетителям зимой 2026 года. При этом до конца ноября туристы могут сэкономить на абонементах.