Покупці в супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

Станом на листопад 2026 року в одній з найбільших торговельних мереж України продовжують діяти обмеження на продаж деяких продуктів. Йдеться про супермаркети АТБ, відвідувачі яких не можуть одночасно забрати більше шести штук або кілограмів одного виду товару. Цей ліміт затвердили ще влітку після низки ударів Росії по складам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які продукти поширюються обмеження щодо кількості або ваги в АТБ.

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Які товари обмежено продають в АТБ

19 листопада деякі українські медіа і Telegram-канали розповсюдили інформацію про запровадження лімітів на купівлю соняшникової олії в супермаркетах АТБ — не більше 6 пляшок в одні руки. Це подавали як нові обмеження на тлі призупинення роботи великих виробників продукції.

Але насправді сенсації немає, бо правила діють ще з кінця серпня 2026 року, коли мережа ввела ліміти на реалізацію таких споживчих товарів:

оцту;

круп;

макаронів;

олії;

солі;

борошна;

цукру.

Навіть при онлайн-замовленні система не дозволяє додати в кошик більше шести одиниць чи кілограмів продукції, а на касі працівник АТБ відмовить людині, яка попросить розділити велику покупку на кілька чеків.

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Нагадаємо, обмеження запровадили після ударів Росії по продуктовим базам і складам, аби забезпечити товарами всіх охочих. Плюс представники мережі уточняли, що ліміти потрібні для уникнення оптової купівлі з метою перепродажу.

Чи загрожує Україні дефіцит соняшникової олії

Раніше ми розповідали, що великі виробники продукції, зокрема Kernel і "Королівський смак", вимушені призупинити свою діяльність на тлі російських ударів і проблем зі світлом. Це викликало занепокоєння громадян у питанні закриття внутрішнього попиту на соняшникову олію.

"Споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400-500 тис. тонн на рік — це менш як 10% від обсягів, які виробляють вітчизняні підприємства", — йдеться у повідомленні "Укроліяпром".

Тобто причин для хвилювання немає, адже полиці супермаркетів не спорожніють, а ціни будуть коливатися у межах інфляції. Формувати запас "на майбутнє" не потрібно, а ліміти в АТБ не пов'язані з зупинкою виробництва.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ. Поштучний продукт знову почав дорожчати, а знижки на фасовані яйця скасували. Іншими словами, можливості економії для споживачів зменшилися.

Також Новини.LIVE розповідали, які продукти харчування дорожчають і дешевшають у листопаді 2026 року. Більшість овочів виросли в ціні з огляду на сезон, але гуртова вартість картоплі, моркви і цибулі знизилася. Ми дізналися, на чому споживачі можуть зекономити.