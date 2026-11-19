Українці в супермаркеті. Фото: УНІАН

На тлі російських ударів, пошкодження інфраструктури та перебоїв з електропостачанням частина олійноекстракційних підприємств тимчасово припинила роботу. Зокрема, про паузу у виробництві повідомив виробник продукції під брендом "Королівський смак" й такі великі компанії як Kernel,"Потоки" та "Дельта Вілмар Україна".

В асоціації "Укроліяпром" розповіли, чого очікувати українському ринку та чи вистачить запасів для внутрішніх споживачів, передають Новини.LIVE.

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Чи буде дефіцит соняшникової олії

Попри ворожі атаки по підприємствах харчової промисловості та призупинення частини виробництв, внутрішній ринок України здатен забезпечити українців соняшниковою олією.

"Підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає. Споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400-500 тис. тонн на рік — це менш як 10% від обсягів, які виробляють вітчизняні підприємства", — йдеться у повідомленні "Укроліяпром".

Відповідно, полиці у магазинах не спорожніють й українцям не потрібно скуповувати соняшникову олію, щоб сформувати запас.

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Чому заводи зупиняють роботу

За останній час про тимчасову зупинку виробництва повідомили кілька компаній-гігантів, серед яких Kernel,"Потоки", "Дельта Вілмар Україна" та виробник продукції під брендом "Королівський смак".

Поставити виробництво на паузу змусили регулярні ворожі удари, пошкодження промислової та енергетичної інфраструктури, а також перебої з електропостачанням. Крім того, таке рішення продиктоване безпековими протоколами. Однак після стабілізації ситуації підприємства мають повернутися до роботи.

Ризики через зупинку підприємств

Як повідомляє спільнота "Аграрний бізнес в Україні", навіть за відсутності дефіциту продукції в магазинах, тимчасовий простій заводів може призвести до негативних наслідків.

Зокрема, ситуація може вплинути на:

обсяги закупівель соняшнику;

внутрішні ціни на олійні культури;

виконання експортних контрактів;

постачання продукції окремих виробників.

Чи зростуть ціни на соняшникову олію

Заява асоціації "Укроліяпром" підтверджує, що споживачам не варто хвилюватися стосовно дефіциту продукції в магазинах. Водночас вона не гарантує, що роздрібні ціни на соняшникову олію не будуть коригуватися.

Крім того, в умовах повномасштабної війни та проблем з логістикою, не виключаються локальні перебої із постачанням продукції до окремих торгових точок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні подорожчали деякі продукти. Зростання інфляції прискорилося до 11%. В магазинах підвищилися ціни на цукор, овочі, хліб та молоко.

Крім того, Новини.LIVE писали, що на АЗС можуть знизитися ціни на пальне. Це пов'язано із завезенням нових партій, закуплених за нижчою вартістю. Водночас не уточнюється наскільки відчутним може буди ймовірне здешевлення.