Kernel и другие заводы остановили работу: грозит ли дефицит подсолнечного масла
На фоне российских ударов, повреждений инфраструктуры и перебоев с электроснабжением часть маслоэкстракционных предприятий временно приостановила работу. В частности, о приостановке производства сообщил производитель продукции под брендом "Королівський смак", а также такие крупные компании, как Kernel, "Потоки" и "Дельта Вілмар Україна".
В ассоциации "Укролияпром" рассказали, чего ожидать украинскому рынку и хватит ли запасов для внутренних потребителей, передают Новини.LIVE.
Будет ли дефицит подсолнечного масла
Несмотря на вражеские атаки на предприятия пищевой промышленности и приостановку части производств, внутренний рынок Украины способен обеспечить украинцев подсолнечным маслом.
"Оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет. Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год — это менее 10% от объемов, которые производят отечественные предприятия", — говорится в сообщении "Укролияпром".
Соответственно, полки в магазинах не опустеют, и украинцам не нужно скупать подсолнечное масло, чтобы создать запас.
Почему заводы приостанавливают работу
В последнее время о временной остановке производства сообщили несколько крупных компаний, среди которых Kernel, "Потоки", "Дельта Вілмар Україна" и производитель продукции под брендом "Королівський смак".
Приостановить производство вынудили регулярные вражеские удары, повреждения промышленной и энергетической инфраструктуры, а также перебои с электроснабжением. Кроме того, такое решение продиктовано протоколами безопасности. Однако после стабилизации ситуации предприятия должны возобновить работу.
Риски, связанные с остановкой предприятий
Как сообщает сообщество "Аграрный бизнес в Украине", даже при отсутствии дефицита продукции в магазинах временный простой заводов может привести к негативным последствиям.
В частности, ситуация может повлиять на:
- объемы закупок подсолнечника;
- внутренние цены на масличные культуры;
- выполнение экспортных контрактов;
- поставки продукции отдельных производителей.
Порастут ли цены на подсолнечное масло
Заявление ассоциации "Укролияпром" подтверждает, что потребителям не стоит беспокоиться о дефиците продукции в магазинах. В то же время оно не гарантирует, что розничные цены на подсолнечное масло не будут корректироваться.
Кроме того, в условиях полномасштабной войны и проблем с логистикой не исключаются локальные перебои с поставками продукции в отдельные торговые точки.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине подорожали некоторые продукты. Рост инфляции ускорился до 11%. В магазинах выросли цены на сахар, овощи, хлеб и молоко.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что на АЗС могут снизиться цены на топливо. Это связано с завозкой новых партий, закупленных по более низкой цене. В то же время не уточняется, насколько ощутимым может быть вероятное удешевление.