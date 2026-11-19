Украинцы в супермаркете. Фото: УНИАН

На фоне российских ударов, повреждений инфраструктуры и перебоев с электроснабжением часть маслоэкстракционных предприятий временно приостановила работу. В частности, о приостановке производства сообщил производитель продукции под брендом "Королівський смак", а также такие крупные компании, как Kernel, "Потоки" и "Дельта Вілмар Україна".

В ассоциации "Укролияпром" рассказали, чего ожидать украинскому рынку и хватит ли запасов для внутренних потребителей, передают Новини.LIVE.

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Будет ли дефицит подсолнечного масла

Несмотря на вражеские атаки на предприятия пищевой промышленности и приостановку части производств, внутренний рынок Украины способен обеспечить украинцев подсолнечным маслом.

"Оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет. Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год — это менее 10% от объемов, которые производят отечественные предприятия", — говорится в сообщении "Укролияпром".

Соответственно, полки в магазинах не опустеют, и украинцам не нужно скупать подсолнечное масло, чтобы создать запас.

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Почему заводы приостанавливают работу

В последнее время о временной остановке производства сообщили несколько крупных компаний, среди которых Kernel, "Потоки", "Дельта Вілмар Україна" и производитель продукции под брендом "Королівський смак".

Приостановить производство вынудили регулярные вражеские удары, повреждения промышленной и энергетической инфраструктуры, а также перебои с электроснабжением. Кроме того, такое решение продиктовано протоколами безопасности. Однако после стабилизации ситуации предприятия должны возобновить работу.

Риски, связанные с остановкой предприятий

Как сообщает сообщество "Аграрный бизнес в Украине", даже при отсутствии дефицита продукции в магазинах временный простой заводов может привести к негативным последствиям.

В частности, ситуация может повлиять на:

объемы закупок подсолнечника;

внутренние цены на масличные культуры;

выполнение экспортных контрактов;

поставки продукции отдельных производителей.

Порастут ли цены на подсолнечное масло

Заявление ассоциации "Укролияпром" подтверждает, что потребителям не стоит беспокоиться о дефиците продукции в магазинах. В то же время оно не гарантирует, что розничные цены на подсолнечное масло не будут корректироваться.

Кроме того, в условиях полномасштабной войны и проблем с логистикой не исключаются локальные перебои с поставками продукции в отдельные торговые точки.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине подорожали некоторые продукты. Рост инфляции ускорился до 11%. В магазинах выросли цены на сахар, овощи, хлеб и молоко.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что на АЗС могут снизиться цены на топливо. Это связано с завозкой новых партий, закупленных по более низкой цене. В то же время не уточняется, насколько ощутимым может быть вероятное удешевление.