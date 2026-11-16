Водитель на АЗС. Фото: Новини.LIVE

На украинских АЗС прослеживается тенденция к снижению цен на бензин и дизельное топливо. Эффект может продолжиться и усилиться после поступления в Украину новых партий топлива, закупленного по более низкой цене. В то же время с автогазом ситуация противоположная — средняя цена на заправках приближается к новой "психологической отметке".

О возможном удешевлении топлива заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Новини.LIVE.

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Когда могут снизиться цены на АЗС

Сергей Корецкий считает, что нынешнее снижение цен на топливо может быть не кратковременным явлением. Тенденция может продолжиться, когда в Украину завезут новые партии топлива, приобретенного по более низким ценам.

Чиновник отметил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем правительства. В частности, за установлением цен следят Антимонопольный комитет и Министерство энергетики.

"Когда новые остатки, когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены", — заявил премьер-министр.

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При этом Сергей Корецкий не назвал, в каких ценовых пределах может измениться стоимость бензина и дизельного топлива в ближайшем будущем.

Что происходит с ценами сейчас

По данным портала "Минфин", по состоянию на 15 ноября 2026 года в Украине снизились средние цены на бензин и дизельное топливо. В то же время автогаз продолжает дорожать.

Как изменились средние цены:

бензин А-95 премиум — подешевел на 0,76 грн, до 91,07 грн за литр;

бензин А-95 — подешевел на 0,18 грн, до 88,08 грн за литр;

бензин А-92 — подорожал на 0,08 грн, до 84,78 грн за литр;

дизельное топливо — подешевело на 0,35 грн, до 103,24 грн за литр.

Автогаз подорожал на 0,10 грн, и средняя цена достигает уже 61,79 грн за литр.

Почему дорожает автогаз

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии медиа объяснял, что стоимость этого вида топлива в Украине растет из-за дефицита сжиженного газа в Европе и высоких закупочных цен. Также на итоговую стоимость влияют затруднения в логистике.

Одним из важных каналов поставок было Дунайское направление, однако из-за обмеления использовать этот маршрут на полную мощность не удалось. В октябре 2026 года импорт топлива через южное направление упал на 30% в годовом исчислении.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что ситуация с топливом зависит от колебаний на мировом рынке. Цены на бензин могут подвергаться незначительным колебаниям. В то же время с дизельным топливом возможны проблемы из-за высокого внутреннего спроса и некоторых проблем с поставками.

Также Новини.LIVE писали, что топливная инфраструктура остается одной из целей российских атак. Водителям в Украине рекомендуют иметь запас топлива. Возможны кратковременные перебои с поставками, но серьезного дефицита топлива не ожидается.