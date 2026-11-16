Водій на АЗС. Фото: Новини.LIVE

На українських АЗС проглядається тенденція до зниження цін на бензин та дизельного пального. Ефект може продовжитися та посилитися після надходження в Україну нових партій пального, закупленого за нижчою вартістю. Водночас з автогазом ситуація протилежна — середня ціна на заправках наближається до нової "психологічної позначки".

Про можливе здешевлення пального заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Новини.LIVE.

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Коли можуть знизитися ціни на АЗС

Сергій Корецький вважає, що нинішнє зниження цін на пальне може бути не короткотривалим явищем. Тенденція може продовжитися, коли в Україну завезуть нові партії пального придбаного за нижчими цінами.

Посадовець зазначив, що ситуація на паливному ринку знаходиться під контролем уряду. Зокрема за встановленням цін стежать Антимонопольний комітет та Міністерство енергетики.

"Коли нові залишки, коли нові запаси за новими цінами надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені", — заявив прем'єр-міністр.

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При цьому Сергій Корецький не назвав в яких цінових межах може змінитися вартість бензину та дизелю у найближчому майбутньому.

Що відбувається з цінами зараз

За даними порталу "Мінфін", станом на 15 листопада 2026 року в Україні знизилися середні ціни на бензин та дизельне пальне. Водночас автогаз продовжує дорожчати.

Як змінилися середні ціни:

бензин А-95 преміум — здешевлення на 0,76 грн, до 91,07 грн за літр;

бензин А-95 — здешевлення на 0,18 грн, до 88,08 грн за літр;

бензин А-92 — додав у ціні 0,08 грн, до 84,78 грн за літр;

дизель — здешевлення на 0,35 грн, до 103,24 грн за літр.

Автогаз подорожчав на 0,10 грн й середня ціна сягає вже 61,79 грн за літр.

Чому дорожчає автогаз

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі медіа пояснював, що вартість цього виду пального в Україні зростає через дефіцит скрапленого газу в Європі та високі закупівельні ціни. Також на остаточну вартість впливають ускладнені логістичні процеси.

Одним із важливих каналів постачання був дунайський напрямок, однак через обміління використовувати цей маршрут на повну потужність не вдалося. У жовтні 2026 року імпорт пального через південний напрямок впав на 30% у річному вимірі.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що ситуація з паливом залежить від коливань на світовому ринку. Ціни на бензин можуть піддаватися незначним коливанням. Водночас з дизпаливом можливі проблеми через високий внутрішній попит і деякі проблеми з постачанням.

Також Новини.LIVE писали, що паливна газузь залишається однією з цілей російських атак. Водіям в Україні рекомендують мати запас пального. Можливі короткочасні перебої з поставками, але серйозного дефіциту пального не очікується.