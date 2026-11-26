Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах зростають середні ціни на яйця. Але поки упаковка дорожчає, поштучний товар залишається відносно бюджетним. В АТБ споживачі можуть знайти нефасований продукт, який дозволяє заощадити трохи грошей. Ми дізналися, скільки коштує одне яйце наприкінці листопада 2026 року і де вигідніше закупитися українцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ.

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Скільки коштують поштучні яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 73,05-78,50 грн станом на четвер, 26 листопада. Але мінімальні ціни в супермаркетах нижчі, тому споживачі мають змогу зберегти якусь частину бюджету, не переплачуючи за бренд.

Наприклад, за найдешевшу упаковку в АТБ потрібно віддати 63,90 грн (зі знижкою — 59,90 грн). Якщо обрати нефасований продукт, то одне яйце обійдеться у 4,56 грн. Виходить, десяток коштує 45,60 грн, а цінова різниця сягає 14,30 грн. За ці гроші вдасться придбати ще три яйця додатково.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших українських супермаркетах ситуація схожа. Відвідувачі Варусу заплатять від 3,49 до 5,90 грн/шт., в Ашані потрібно заплатити від 4,80 до 7 грн/шт., у Форі встановили ціну на рівні 4,69 грн/шт., у МегаМаркеті — на рівні 6 грн/шт.

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Які товари продають в АТБ з обмеженням

Раніше ми розповідали, які категорії продуктів відвідувачі АТБ не можуть придбати в необмеженій кількості. Ліміт почав діяти ще наприкінці літа 2026 року і станом на листопад стосується таких товарів у супермаркетах:

оцту;

круп;

макаронів;

олії;

солі;

борошна;

цукру.

Під час відвідування фізичного магазину чи замовлення онлайн заборонено купувати більше шести штук або кілограмів вказаних продуктів. Обмеження встановили після ударів Росії по складах, коли було знищено великі партії споживчих товарів. Мережа намагалася боротися з випадками оптової купівлі для подальшого перепродажу за вищими цінами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали про знижки на популярні продукти харчування у супермаркетах Сільпо. Відвідувачам запропонували велику кількість акційних товарів за вигідними цінами. Асортимент регулярно оновлюють, тому українці можуть знайти вироби на власний смак і гаманець.

Також ми писали, що в Україні спалахнула епідемія африканської чуми, внаслідок якої може скоротитися поголів'я свиней. За негативного сценарію ціни підуть вгору вже на початку 2027 року. М'ясо може подорожчати до 300 грн за кілограм і більше.