Чоловік купує м'ясо. Фото: Новини.LIVE

М'ясна галузь України ризикує зіткнутися з дефіцитом свинини через поширення небезпечної хвороби. Якщо епідемію африканської чуми свиней не зупинити, поголів'я може скоротитися до 2 млн свиней і менше. Така ситуація безпосередньо несе ризик для гаманців українців, адже ціни на популярне м'ясо будуть зростати, а імпорт може лише частково стримати подорожчання.

Таким прогнозом з NV Бізнес поділився виконавчий директор Асоціації м’ясної галузі та директор Центру підвищення ефективності у тваринництві Микола Бабенко, передають Новини.LIVE.

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Як можуть змінитися ціни на свинину

За оцінками фахівця, наслідки епідемії можуть стати особливо помітними вже у 2027 році. Скорочення поголів'я свиней в Україні може призвести до втрати частини ринку та відповідно нестачі сировини для м'ясопереробних заводів.

Подібна ситуація не нова для України, адже у 2025 році також відзначався дефіцит після скорочення поголів'я у 2024 році. В той період вартість свиней та м'яса збільшилися вдвоє, а ціни на свинину в торгівельних мережах доходили до позначки у 300 гривень і навіть вище.

Микола Бабенко підкреслив, що якби враховувалися лише внутрішні ціни, свинина вже до кінця цього року мала б коштувати понад 300 гривень за кілограм, але ситуацію дещо вирівнює імпортна продукція.

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"Але імпорт може частково стримати зростання. Об'єктивно ціна може перебувати в діапазоні 300−400 грн за кілограм. Йдеться про м’ясо, яке споживач купує в магазинах", — зазначив експерт.

Скільки свиней залишилося в Україні

За офіційними даними держстату, зараз в Україні налічується 4,2 млн свиней, але виконавчий директор Асоціації м’ясної галузі, що реальна ситуація може бути значно гіршою. За оцінками поголів'я може становити близько 3 млн свиней.

Бабенко вважає, що ризик повторення сценарію 2024 року дуже високий і якщо це станеться, то поголів'я свине може зменшитися до 2 млн або й менше.

Які області опинилися під загрозою АЧС

Два роки тому через спалахи африканської чуми свиней м'ясна галузь недорахувалася 40% сировини, а вже у 2025 році по країні вдарили наслідки — дефіцит свиней і різке подорожчання.

Микола Бабенко зазначає, що у 2026 році ситуація багато в чому подібна до подій дворічної давнини, але змістилась географія епідемії. Якщо тоді основні осередки спалаху хвороби були у Київській, Полтавській, Черкаській та Чернігівських областях, то зараз найсильніший удар припав на Дніпропетровщину.

Однак спалахи африканської чуми фіксують вже й у Кіровоградській та Черкаських областях, а також частково відбувається поширення на Київщині. Під загрозою опинилися як великі, середні та малі підприємства, так і приватні домогосподарства.

Директор Асоціації м’ясної галузі вважає, що якщо поширення хвороби не зупинити вчасно, в Україні знову відбудеться значне скорочення поголів'я свиней з подальшим дефіцитом та подорожчанням м'яса для кінцевого споживача.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що інфляція в Україні прискорилася, а ціни зросли. Зокрема, зросла вартість м'ясної продукції. Але найбільше подорожчали овочі.

Крім того, Новини.LIVE писали, що частина олійноекстракційних підприємств тимчасово припинила роботу. Дефіциту соняшникової олії в Україні не прогнозують. Однак не виключаються локальні перебої з доставкою продукції.