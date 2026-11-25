Мужчина покупает мясо. Фото: Новини.LIVE

Мясная отрасль Украины рискует столкнуться с дефицитом свинины из-за распространения опасной болезни. Если не остановить эпидемию африканской чумы свиней, поголовье может сократиться до 2 млн свиней и менее. Такая ситуация непосредственно угрожает кошелькам украинцев, ведь цены на популярное мясо будут расти, а импорт сможет лишь частично сдержать подорожание.

Таким прогнозом с NV Бизнес поделился исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как могут измениться цены на свинину

По оценкам специалиста, последствия эпидемии могут стать особенно заметными уже в 2027 году. Сокращение поголовья свиней в Украине может привести к потере части рынка и, соответственно, к нехватке сырья для мясоперерабатывающих заводов.

Подобная ситуация не нова для Украины, ведь в 2025 году также наблюдался дефицит после сокращения поголовья в 2024 году. В тот период стоимость свиней и мяса увеличилась вдвое, а цены на свинину в торговых сетях достигали отметки в 300 гривен и даже выше.

Николай Бабенко подчеркнул, что если бы учитывались только внутренние цены, свинина уже к концу этого года должна была бы стоить более 300 гривен за килограмм, но ситуацию несколько выравнивает импортная продукция.

Читайте также:

"Но импорт может частично сдержать рост. Объективно цена может находиться в диапазоне 300-400 грн за килограмм. Речь идет о мясе, которое потребитель покупает в магазинах", — отметил эксперт.

Сколько свиней осталось в Украине

По официальным данным Госстата, сейчас в Украине насчитывается 4,2 млн свиней, но, по словам исполнительного директора Ассоциации мясной отрасли, реальная ситуация может быть значительно хуже. По оценкам, поголовье может составлять около 3 млн свиней.

Бабенко считает, что риск повторения сценария 2024 года очень высок, и если это произойдет, то поголовье свиней может сократиться до 2 млн или даже меньше.

Какие области оказались под угрозой АЧС

Два года назад из-за вспышек африканской чумы свиней мясная отрасль недополучила 40% сырья, а уже в 2025 году по стране обрушились последствия — дефицит свиней и резкое подорожание.

Николай Бабенко отмечает, что в 2026 году ситуация во многом похожа на события двухлетней давности, но изменилась география эпидемии. Если тогда основные очаги вспышки болезни находились в Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, то сейчас сильнейший удар пришелся на Днепропетровскую область.

Однако вспышки африканской чумы фиксируются уже и в Кировоградской и Черкасской областях, а также частично происходит распространение в Киевской области. Под угрозой оказались как крупные, средние и малые предприятия, так и частные домохозяйства.

Директор Ассоциации мясной отрасли считает, что если распространение болезни не остановить вовремя, в Украине вновь произойдет значительное сокращение поголовья свиней с последующим дефицитом и подорожанием мяса для конечного потребителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что инфляция в Украине ускорилась, а цены выросли. В частности, выросла стоимость мясной продукции. Но больше всего подорожали овощи.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что часть маслоэкстракционных предприятий временно приостановила работу. Дефицита подсолнечного масла в Украине не прогнозируется. Однако не исключаются локальные перебои с доставкой продукции.