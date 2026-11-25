Відвідувачі в супермаркеті Сільпо. Фото: Новини.LIVE

З наближенням зимового сезону ціни в супермаркетах України помірно зростають. Споживча інфляція не стоїть на місці та до кінця 2026 року здатна досягти рівня 12,5%. Однак для громадян зберігаються можливості економії, оскільки в магазинах запроваджують вигідні знижки на затребувані продукти харчування. Ми дізналися, що віддають дешевше в Сільпо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних продуктів зі знижками в Сільпо станом на середу, 25 листопада.

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Знижки на продукти в Сільпо

Як великі мережі супермаркетів, так і маленькі магазини біля дому регулярно знижують ціни на затребувані товари, аби стимулювати споживачів до активних покупок. Зазвичай акційні пропозиції діють щонайменше добу і не змінюється упродовж одного світлового дня.

Тому немає сенсу моніторити мобільні застосунки чи офіційні сайти з ранку до вечора з надією "спіймати" вигідну ціну на конкретний продукт. Ми проглянули онлайн-магазин Сільпо і з'ясували, що віддають споживачам набагато дешевше станом на середу, 25 листопада.

Великі знижки діють на такі популярні товари:

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макарони — 44,99 грн замість 86,49 грн (-48%);

молоко — 49,90 грн замість 90,99 грн (-45%);

чипси — 109 грн замість 189 грн (-42%);

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Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

В Україні може подорожчати свинина

Виконавчий директор Асоціації м’ясної галузі та директор Центру підвищення ефективності у тваринництві Микола Бабенко розповів у коментарі Новини.LIVE, що Україні загрожує скорочення поголів'я свиней через епідемію африканської чуми. Наслідки можуть стати особливо помітними у 2027 році, коли ціни на м'ясо почнуть зростати.

"Імпорт може частково стримати зростання. Об'єктивно ціна може перебувати в діапазоні 300-400 грн за кілограм. Йдеться про м’ясо, яке споживач купує в магазинах", — зазначив експерт.

Після спалаху хвороби у 2024 році вартість продукції в торговельних мережах доходила до 300 грн/кг і вище. Тоді фіксували скорочення поголів'я, а масштабними осередками африканської чуми були Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

Цьогоріч найсильніший удар припав на Дніпропетровщину. Під загрозою опинилися великі, середні та малі підприємства спільно з приватними господарствами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на картоплю в Україні. Вже на початку 2027 року вартість затребуваного продукту почне рости внаслідок недостатнього урожаю і належного зберігання. У лютому за 1 кг картоплі споживачам доведеться віддавати до 15-20 грн.

Також ми розповідали, які товари продають в АТБ з обмеженням у листопаді. Споживачі не можуть купити більше шести штук або кілограмів оцту, круп, макаронів, олії, солі, борошна та цукру. Заборону ввели ще наприкінці серпня 2026 року, ці правила продовжують діяти у всіх супермаркетах мережі.