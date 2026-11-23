Жінка продає овочі. Фото: УНІАН

У листопаді ціни на картоплю в Україні дещо нижчі, ніж у жовтні, однак така ситуація може виявитися тимчасовою. Через літню спеку урожай в деяких регіонах виявився на 30% меншим, а значна частина картоплі має незадовільну якість. Взимку пропозиція овочу буде скорочуватися, що призведе до зростання цін.

Про можливе подорожчання розповів директор ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко в авторській колонці на порталі AgroTimes, передають Новини.LIVE.

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Чому може зрости ціна на картоплю

За оцінкою експерта, вже на початку 2027 року українці будуть купувати картоплю по значно вищих цінах. Серед основних причин майбутнього подорожчання — недостатній урожай та неналежна якість зібраної продукції.

Зокрема, через спеку загальний обсяг урожаю картоплі в західних областях України виявився приблизно на 30% меншим, а значна частина зібраних бульб має незадовільну якість. На овочах поширена суха гниль, а серед продукції багато дрібної картоплі.

Скільки коштуватиме картопля взимку

За словами Ігоря Шкурка, у вигіднішому становищі опиняться господарства, які мають сучасні сховища та змогли зберегти якісну картоплю. Саме такі виробники зможуть отримати більший прибуток у зимовий період, адже пропозиція скорочуватиметься і будуть передумови для підвищення цін.

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"Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, у зимові місяці прогнозовано зароблять, адже в лютому ціни можуть зрости до 15-20 грн/кг", — прогнозує експерт.

Чи допоможе імпорт стримати ціни

Ігор Шкурко зазначає, що розраховувати на допомогу імпорту не варто, адже у Європі також значні проблеми з картоплею через найгірший урожай за останні 30 років.

Зіткнувшись із загрозою дефіциту європейські країни законтрактували всю єгипетську картоплю, яку починають збирати у грудні, тому обсяги імпорту звідти будуть незначними.

Ціни на картоплю у листопаді

За даними порталу "Мінфін" у листопаді середня вартість картоплі в супермаркетах становить 15,45 грн за кілограм проти 16,91 грн за кілограм у жовтні.

У різних торговельних мережах цінники відрізняються:

Auchan — 14,40 грн за кілограм;

Megamarket — 16,50 грн за кілограм.

На що ще варто звернути увагу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що інфляція в Україні прискорилася. В магазинах зросли ціни на овочі, хліб, цукор та інші продукти. Також подорожчали комунальні послуги, зв'язок та медицина.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що супермаркети переписали ціни на курячі яйця. Середня вартість упаковки категорії С1 перебуває в діапазоні 73-76 грн. Індекс споживчих цін свідчить про зниження цін на 6,87% порівняно з жовтнем.