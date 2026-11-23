Женщина продает овощи. Фото: УНИАН

В ноябре цены на картофель в Украине несколько ниже, чем в октябре, однако такая ситуация может оказаться временной. Из-за летней жары урожай в некоторых регионах оказался на 30% меньше, а значительная часть картофеля имеет неудовлетворительное качество. Зимой предложение этого овоща будет сокращаться, что приведет к росту цен.

О возможном подорожании рассказал директор ЧАО НПО "Черниговелиткартофель" Игорь Шкурко в авторской колонке на портале AgroTimes, передают Новини.LIVE.

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Почему может вырасти цена на картофель

По оценке эксперта, уже в начале 2027 года украинцы будут покупать картофель по значительно более высоким ценам. Среди основных причин предстоящего подорожания — недостаточный урожай и ненадлежащее качество собранной продукции.

В частности, из-за жары общий объем урожая картофеля в западных областях Украины оказался примерно на 30% меньше, а значительная часть собранных клубней имеет неудовлетворительное качество. На овощах распространена сухая гниль, а среди продукции много мелкого картофеля.

Сколько будет стоить картофель зимой

По словам Игоря Шкурка, в более выгодном положении окажутся хозяйства, которые располагают современными хранилищами и смогли сохранить качественный картофель. Именно такие производители смогут получить большую прибыль в зимний период, ведь предложение будет сокращаться и появятся предпосылки для повышения цен.

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"Те хозяйства, которые располагают современными хранилищами и сохранили качественный картофель, в зимние месяцы, по прогнозам, заработают, ведь в феврале цены могут вырасти до 15-20 грн/кг", — прогнозирует эксперт.

Поможет ли импорт сдержать цены

Игорь Шкурко отмечает, что рассчитывать на помощь импорта не стоит, ведь в Европе также существуют значительные проблемы с картофелем из-за худшего урожая за последние 30 лет.

Столкнувшись с угрозой дефицита, европейские страны заключили контракты на весь египетский картофель, который начинают собирать в декабре, поэтому объемы импорта оттуда будут незначительными.

Цены на картофель в ноябре

По данным портала "Минфин", в ноябре средняя стоимость картофеля в супермаркетах составляет 15,45 грн за килограмм против 16,91 грн за килограмм в октябре.

В разных торговых сетях ценники различаются:

Auchan — 14,40 грн за килограмм;

Megamarket — 16,50 грн за килограмм.

На что еще стоит обратить внимание

Ранее Новини.LIVE сообщали, что инфляция в Украине ускорилась. В магазинах выросли цены на овощи, хлеб, сахар и другие продукты. Также подорожали коммунальные услуги, связь и медицина.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что супермаркеты пересмотрели цены на куриные яйца. Средняя стоимость упаковки категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. Индекс потребительских цен свидетельствует о снижении цен на 6,87% по сравнению с октябрем.