Посетители в супермаркете Сільпо. Фото: Новини.LIVE

С приближением зимнего сезона цены в супермаркетах Украины умеренно растут. Потребительская инфляция не стоит на месте и к концу 2026 года может достичь уровня 12,5%. Однако у граждан сохраняются возможности для экономии, поскольку в магазинах вводят выгодные скидки на востребованные продукты питания. Мы узнали, что отдают дешевле в Сільпо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных продуктах со скидками в Сільпо по состоянию на среду, 25 ноября.

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Скидки на продукты в Сільпо

Как крупные сети супермаркетов, так и небольшие магазины рядом с домом регулярно снижают цены на востребованные товары, дабы стимулировать потребителей к активным покупкам. Обычно акционные предложения действуют не менее суток и не меняются в течение одного светового дня.

Поэтому нет смысла следить за мобильными приложениями или официальными сайтами с утра до вечера в надежде "поймать" выгодную цену на конкретный продукт. Мы просмотрели онлайн-магазин Сільпо и выяснили, что отдают потребителям значительно дешевле по состоянию на среду, 25 ноября.

Большие скидки действуют на такие популярные товары:

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тунец — 299 грн вместо 619 грн (-52%);

сыр — 99 грн вместо 199 грн (-50%);

конфеты — 109 грн вместо 214 грн (-49%);

сливочное масло — 109 грн вместо 214 грн (-49%);

макароны — 44,99 грн вместо 86,49 грн (-48%);

молоко — 49,90 грн вместо 90,99 грн (-45%);

чипсы — 109 грн вместо 189 грн (-42%);

кофе зерновой — 749 грн вместо 1299 грн (-42%);

колбаса — 109 грн вместо 179 грн (-39%);

сосиски — 99,90 грн вместо 164 грн (-39%).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

В Украине может подорожать свинина

Исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко рассказал в комментарии Новини.LIVE, что Украине грозит сокращение поголовья свиней из-за эпидемии африканской чумы. Последствия могут стать особенно заметными в 2027 году, когда цены на мясо начнут расти.

"Импорт может частично сдержать рост. Объективно цена может находиться в диапазоне 300-400 грн за килограмм. Речь идет о мясе, которое потребитель покупает в магазинах", — отметил эксперт.

После вспышки болезни в 2024 году стоимость продукции в торговых сетях доходила до 300 грн/кг и выше. Тогда фиксировалось сокращение поголовья, а масштабными очагами африканской чумы были Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

В этом году сильнее всего пострадала Днепропетровская область. Под ударом оказались крупные, средние и малые предприятия совместно с частными хозяйствами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на картофель в Украине. Уже в начале 2027 года стоимость этого востребованного продукта начнет расти из-за недостаточного урожая и ненадлежащего хранения. В феврале за 1 кг картофеля потребителям придется платить до 15-20 грн.

Также мы рассказывали, какие товары продают в АТБ с ограничениями в ноябре. Потребители не могут купить более шести штук или килограммов уксуса, круп, макарон, масла, соли, муки и сахара. Запрет ввели еще в конце августа 2026 года, эти правила продолжают действовать во всех супермаркетах сети.