Упаковка куриных яиц. Фото: Pexels

Некоторые украинские супермаркеты обновили цены на яйца во второй половине ноября 2026 года. После непродолжительного нисходящего тренда продукт снова начал дорожать, а возможности экономии для потребителей — сокращаться. С наступлением зимнего периода ожидается усиление восходящей динамики, хотя товар, продаваемый поштучно, по-прежнему позволит сэкономить часть бюджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины по состоянию на субботу, 21 ноября.

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Сколько стоят яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. Индекс потребительских цен составил 92,82% относительно прошлого месяца, то есть продукт подешевел на 7,18% по сравнению с октябрем. Однако со второй половины ноября наблюдается восходящая тенденция, и супермаркеты умеренно повышают стоимость фасованного товара.

Мы проанализировали онлайн-магазины нескольких популярных в Украине продуктовых сетей и выяснили, сколько придется заплатить покупателям за самую дешевую упаковку куриных яиц по состоянию на субботу, 21 ноября. Результат оказался таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Фора — 58,49 грн;

Варус — 59,50 грн (со скидкой — 39,90 грн);

Ашан — 62,70 грн;

АТБ — 63,90 грн;

Новус — 63,99 грн;

Метро — 75,50 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Минимальная стоимость куриных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что продают в АТБ с ограничениями

Ранее мы сообщали, что сеть АТБ ввела лимиты на продажу некоторых продуктов питания в конце августа 2026 года. Это стало необходимостью в связи с ударами россиян по складам и уничтожением крупных запасов потребительских товаров.

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Однако в ноябре появилась информация якобы о новых правилах реализации подсолнечного масла из-за закрытия производства. На самом деле его давно продают в ограниченном количестве — не более шести бутылок в одном чеке. Аналогичная ситуация с уксусом, крупами, макаронами, солью, мукой и сахаром.

Эти продукты можно купить до шести штук или килограмм за один раз. При заказе через сайт или мобильное приложение система тоже не позволит положить в корзину больше товаров одного вида. Таким образом, новых ограничений на продажу подсолнечного масла в АТБ не вводили.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские фермеры могут отказаться от посевов. Финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что люди оказались перед сложным выбором. Они могут продолжить посевную кампанию или дать земле отдохнуть несколько лет. Второй вариант приведет к росту цен на продукты.

Также Новини.LIVE сообщали, что доплату к пенсии за содержание несовершеннолетних детей не повышали ни разу с момента введения. По состоянию на 2026 год сумма составляет 150 грн на каждого ребенка. Мы выяснили, какие продукты можно было купить на эти деньги в 2008 году и сейчас.