Пенсионеры покупают продукты на рынке. Фото: УНИАН

В Украине некоторые надбавки пенсионерам не пересматривались годами, хотя за это время цены на продукты существенно изменились, а расходы украинцев выросли во много раз. Одна из таких выплат предназначена для неработающих пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних детей. За 18 лет ее размер ни разу не индексировали, и сейчас этой надбавки не хватает даже на базовый набор продуктов.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

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Кому назначают надбавку и каков ее размер

В далеком июле 2008 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 654, которым предусмотрел доплату неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся дети в возрасте до 18 лет.

Размер надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка и за 18 лет ни разу не повышался, несмотря на ускорение инфляции, подорожание товаров и услуг, а также рост зарплат и пенсий.

В 2008 году минимальная пенсия по возрасту составляла 482 гривны, а надбавка на детей равнялась почти трети этой суммы. В 2026 году надбавка составляет менее 6% от минимальной пенсии в 2 595 грн. То есть дополнительная выплата на детей обесценилась более чем в 5 раз.

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Что можно было купить на 150 гривен в 2008 году и сейчас

На примере основных продуктов питания особенно заметна огромная разница в покупательной способности этой надбавки.

Например, в 2008 году за 150 гривен можно было купить почти 8 килограммов куриного мяса, а в 2026 году этой суммы хватит лишь на 1,3 килограмма, причем речь идет о целой тушке с костями.

Еще один пример — обычный набор продуктов. По актуальным ценам на 150 гривен можно приобрести:

десяток яиц — 61 грн;

килограмм картофеля — 16 грн;

пакет молока — около 53 грн.

Общая стоимость этих продуктов составляет 130 гривен, а после покупки остается всего 20 гривен, чего уже не хватит даже на буханку хлеба. Таким образом, надбавка, которая когда-то была ощутимой частью небольшой пенсии, сегодня покрывает лишь крошечную часть расходов на питание ребенка.

Правила начисления надбавки

Как отмечает Пенсионный фонд, доплата в размере 150 гривен выплачивается до момента, когда ребенку исполнится 18 лет, но это не означает, что ее не могут отменить досрочно.

Значительная часть пенсионеров в Украине продолжает работать, чтобы дохода хватало на жизнь в условиях постоянного роста цен. Однако официальное трудоустройство или открытие ФЛП лишает права на доплату на содержание детей.

Кроме того, получатель надбавки должен уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на право на получение выплаты. Если информация не будет предоставлена своевременно и ПФУ продолжит начислять доплату, пенсионера обяжут вернуть излишне полученные средства.

Недавно Новини.LIVE сообщали о пенсионных изменениях в 2027 году. В связи с повышением социальных стандартов вырастут минимальная и максимальная пенсии. Кроме того, будут пересчитаны отдельные надбавки и повышены требования к страховому стажу.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить значительную надбавку к пенсии. Это касается граждан, которые добровольно отсрочат оформление пенсии и продолжат работать. При определенных условиях размер выплаты может увеличиться до 50%.