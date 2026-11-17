Пенсіонери купують продукти на ринку. Фото: УНІАН

В Україні деякі доплати пенсіонерам не переглядалися роками, хоча за цей час ціни на продукти суттєво змінилися, а витрати українців зросли у багато разів. Одна з таких виплат призначена непрацюючим пенсіонерам, які утримують неповнолітніх дітей. За 18 років її розмір жодного разу не індексували й зараз такої надбавки не вистачає навіть на базовий набір продуктів.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

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Кому призначають надбавку і який її розмір

У далекому липні 2008 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 654, якою передбачив доплату непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких перебувають діти віком до 18 років.

Розмір надбавки становить 150 гривень на кожну дитину і за 18 років жодного разу не підвищувалася, попри прискорення інфляції, подорожчання товарів і послуг та зростання зарплат і пенсій.

У 2008 році мінімальна пенсія за віком становила 482 гривні й доплата за дітей дорівнювала майже третині цієї суми. У 2026 році надбавка становить менше ніж 6% від мінімальної пенсії у 2 595 грн. Тобто додаткова виплата на дітей знецінилася у понад 5 разів.

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Що можна було купити на 150 гривень у 2008 році та зараз

На прикладі базових продуктів харчування особливо помітно величезну різницю в купівельній спроможності цієї надбавки.

Наприклад, у 2008 році за 150 гривень можна було купити майже 8 кілограмів курячого м'яса, а у 2026 році цієї суми може вистачити лише на 1,3 кілограма, причому йдеться про цілу тушку з кістками.

Ще один приклад — звичайний продуктовий набір. За актуальними цінами на 150 гривень можна придбати:

десяток яєць — 61 грн;

кілограм картоплі — 16 грн;

пакет молока — близько 53 грн.

Загальна вартість цих продуктів становить 130 гривень, а після покупки залишається лише 20 гривень, чого вже не вистачить навіть на буханець хліба. Таким чином, надбавка, яка колись була відчутною частиною невеликої пенсії, сьогодні покриває лише крихітну частину витрат на харчування дитини.

Правила нарахування надбавки

Як зазначає Пенсійний фонд, доплата у розмірі 150 гривень виплачується до моменту, коли дитині виповниться 18 років, але це не означає, що її не можуть скасувати передчасно.

Значний відсоток пенсіонерів в Україні продовжує працювати, щоб доходу вистачало на життя в умовах постійного зростання цін. Однак офіційне працевлаштування або відкриття ФОП скасовує право на доплату за утримання дітей.

Крім того, отримувач надбавки повинен повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які впливають на право отримувати виплату. Якщо інформацію не надати вчасно і ПФУ продовжить нараховувати доплату, пенсіонера зобов'яжуть повернути надміру отримані кошти.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про пенсійні зміни у 2027 році. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів, зросте мінімальна та максимальна пенсії. Крім того, перерахують окремі надбавки та підвищать вимоги до страхового стажу.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати значну надбавку до пенсії. Це стосується громадян, які добровільно відстрочать оформлення пенсії та продовжать працювати. За певних умов розмір виплати може збільшитися до 50%.