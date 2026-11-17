Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Переважна частина українських пенсіонерів отримує досить невеликі виплати від держави, але разом з тим можуть претендувати на деякі надбавки та підвищення. Наприклад, у грудні громадяни похилого віку зможуть додатково отримати від 908 до 1 038 гривень. Такі надбавки Пенсійний фонд нарахує багатодітним українцям, які виховали від п'яти дітей до шестирічного віку.

Механізм нарахування надбавки регулюється законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", передають Новини.LIVE.

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Хто має право на доплату

Держава передбачила додаткові виплати для матерів або батьків, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. При цьому враховуються не лише біологічні, але й всиновлені діти.

Надбавка може призначатися особам, які отримують пенсію за віком, вислугою років, інвалідністю або через втрату годувальника.

Від чого залежить розмір надбавки

Сума доплати пенсіонеру обчислюється індивідуально з урахуванням кількості вихованих дітей та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, від якого вираховується відсоток надбавки. У 2026 році цей вид прожиткового мінімуму становить 2 595 грн.

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Загалом принцип нарахування грошового "бонусу" досить простий: чим більше дітей виховано, тим більший відсоток від прожиткового мінімуму і вища виплата.

Розмір надбавок у грудні 2026 року:

5 дітей: 35% від мінімуму — 908 грн;

6 дітей: 36% від мінімуму — 934 грн;

7 дітей: 37% від мінімуму — 960 грн;

8 дітей: 38% від мінімуму — 986 грн;

9 дітей: 39% від мінімуму — 1 012 грн;

10 і більше дітей: 40% від мінімуму — 1 038 грн.

Як призначається надбавка

Деякі надбавки пенсіонерам можуть призначатися автоматично, але ці умови не розповсюджуються на доплати за виховання дітей. Щоб гроші почали нараховувати, пенсіонеру потрібно особисто подати до сервісного центру Пенсійного фонду відповідну заяву.

Також для оформлення виплати необхідно підготувати пакет документів, зокрема паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей та їх паспорти за наявності. Ще може знадобитися трудова книжка або інші довідки, що підтверджують страховий стаж.

На що ще варто звернути увагу

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українцям можуть проводити індивідуальний перерахунок пенсій. Це можливо лише за ініціативи пенсіонера, наприклад якщо він знайшов додаткові довідки чи інші документи, які можуть вплинути на розмір пенсії. ПФУ в 10-денний термін повинен опрацювати звернення та повідомити рішення.

Також Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть претендувати не тільки на виплати, а й на пільги від держави. Зокрема, для деяких громадян предбачена знижка на комунальні послуги. Для її отриманння потрібно відповідати кільком критеріям.