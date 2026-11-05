Чоловік сидить на лавці. Фото: Pexels

Українці, які працювали довше за встановлену державою норму, після виходу на пенсію можуть отримувати надбавку за понаднормовий стаж. Граничний розмір такої доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Цей показник з 1 січня 2027 року має зрости з 2 595 до 2 878 грн, а разом з ним й бонус пенсіонерам.

Хто має право на надбавку за стаж та скільки доплачуватимуть пенсіонерам у наступному році, розбиралися Новини.LIVE.

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Як нараховується надбавка

Згідно з роз'ясненням Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, понаднормовим вважається стаж, що перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Однак для громадян, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року розрахунок проводиться інакше: понад 20 років стажу для жінок та 25 років для чоловіків.

За кожен рік понаднормового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її базового розміру, однак максимальна сума надбавки не може перевищувати 1% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2 595 грн.

Скільки доплачують пенсіонерам у 2026 році

З огляду на вищенаведені показники, кожен рік понаднормового стажу оцінюють максимум у 25, 95 грн (1% від 2 595 грн). Кожен пенсіонер може самостійно порахувати, яка сума надбавки належить конкретно у його випадку. Для цього достатньо відняти від загального стажу встановлену законодавством норму.

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Наприклад, жінка вийшла на пенсію після 1 жовтня 2011 року, маючи 40 років стажу. В такому випадку 30 років стажу — норма, а інші 10 років — понаднормові. За умови, що базовий розмір пенсії становить не менше 2 595 грн, застосовується максимальна ставка 1% від прожиткового мінімуму — 25,95 грн за кожен рік. Тобто, за 10 років понаднормової роботи щомісяця нараховуватимуть 259,50 грн.

Що буде з надбавкою у 2027 році

Проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік" передбачає підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 2 878 грн. Це означає, що розмір доплати за кожен рік понаднормового стажу збільшиться з 25,95 до 28,78 грн. Тобто, якщо людина працювала на 10 років більше за норму, доплачуватимуть по 287,80 грн.

Законопроєкт про бюджет на наступний рік ухвалений парламентом лише у першому читанні. Відповідно, такі розрахунки — прогноз можливих змін. Профільні комітети та парламентарі ще можуть вносити правки й фінальна версія документа може змінитися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про вікові надбавки пенсіонерам у листопаді. Громадянам, які досягнуть 70-річного віку доплачуватимуть до 300 грн. Водночас для людей віком від 80 років доплата становитиме до 570 грн.

Також Новини.LIVE писали, що на 2027 рік держава запланувала три етапи перерахунку пенсій. З 1 січня збільшаться мінімальні та максимальні виплати, а також деякі надбавки. З 1 березня проведуть індексацію, а з 1 квітня оновлять пенсії працюючим пенсіонерам.