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Главная Экономика Будут платить больше: пенсионерам повысят надбавку за стаж

Будут платить больше: пенсионерам повысят надбавку за стаж

Ua ru
5 ноября 2026 05:45
Надбавка к пенсии за сверхнормативный стаж: на сколько вырастет с 1 января Pexels
Мужчина сидит на скамейке. Фото: Pexels

Украинцы, проработавшие дольше установленной государством нормы, после выхода на пенсию могут получать надбавку за сверхнормативный стаж. Предельный размер такой доплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Этот показатель с 1 января 2027 года должен вырасти с 2 595 до 2 878 грн, а вместе с ним и надбавка пенсионерам.

Кто имеет право на надбавку за стаж и сколько будут доплачивать пенсионерам в следующем году, разбирались Новини.LIVE.

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Как начисляется надбавка

Согласно разъяснению Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области, сверхнормативным считается стаж, превышающий 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако для граждан, вышедших на пенсию до 1 октября 2011 года, расчет производится иначе: более 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

За каждый год сверхнормативного стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее базового размера, однако максимальная сумма надбавки не может превышать 1% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 грн.

Сколько доплачивают пенсионерам в 2026 году

Учитывая приведенные выше показатели, каждый год сверхнормативного стажа оценивается максимум в 25,95 грн (1% от 2 595 грн). Каждый пенсионер может самостоятельно рассчитать, какая сумма надбавки полагается именно в его случае. Для этого достаточно вычесть из общего стажа установленную законодательством норму.

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Например, женщина вышла на пенсию после 1 октября 2011 года, имея 40 лет стажа. В таком случае 30 лет стажа — это норма, а остальные 10 лет — сверхнормативные. При условии, что базовый размер пенсии составляет не менее 2 595 грн, применяется максимальная ставка 1% от прожиточного минимума — 25,95 грн за каждый год. То есть за 10 лет сверхнормативной работы ежемесячно будет начисляться 259,50 грн.

Что будет с надбавкой в 2027 году

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" предусматривает повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 2 878 грн. Это означает, что размер доплаты за каждый год сверхнормативного стажа увеличится с 25,95 до 28,78 грн. То есть, если человек проработал на 10 лет больше нормы, будут доплачивать по 287,80 грн.

Законопроект о бюджете на следующий год принят парламентом только в первом чтении. Соответственно, такие расчеты — прогноз возможных изменений. Профильные комитеты и депутаты еще могут вносить поправки, и окончательная версия документа может измениться.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возрастных надбавках пенсионерам в ноябре. Гражданам, достигшим 70-летнего возраста, будут доплачивать до 300 грн. В то же время для людей в возрасте от 80 лет доплата составит до 570 грн.

Также Новини.LIVE писали, что на 2027 год государство запланировало три этапа перерасчета пенсий. С 1 января увеличатся минимальные и максимальные выплаты, а также некоторые надбавки. С 1 марта будет проведена индексация, а с 1 апреля будут обновлены пенсии работающим пенсионерам.

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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