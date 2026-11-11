Чоловік та жінка йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери щороку чекають на традиційну індексацію, сподіваючись на підвищення виплат. Однак існують обставини, за яких громадянин має право самостійно ініціювати позачерговий перерахунок та домогтися збільшення пенсії. Іноді для цього достатньо знайти вдома стару довідку, яку раніше не врахували при обчисленні пенсійної виплати.

В яких випадках та як проводиться індивідуальний перерахунок пенсії, розбиралися Новини.LIVE.

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Коли виникає право на перерахунок

Як пояснює Пенсійний фонд, індивідуальні перерахунки пенсій можуть проводитися, якщо пенсіонер виявив бажання перейти з одного виду пенсії на інший або ж виникли інші обставини з урахуванням додаткових документів.

На відміну від щорічної індексації такий перерахунок проводиться лише за ініціативи громадянина.

Наприклад, пенсіонери, що продовжують працювати мають право оновлювати дані про здобутий стаж кожні два роки. Також підставою для перерахунку може стати зміна статусу особи, зокрема, при отриманні групи інвалідності або через втрату годувальника.

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Які документи можуть стати підставою для перерахунку

Пенсіонерам варто перевірити домашні архіви з документами, адже знайшовши довідку, яку могли не врахувати при розрахунку пенсії, можна домогтися індивідуального перерахунку. У певних випадках це може призвести до зростання пенсійної виплати.

Збільшити пенсію можуть такі документи:

довідки про стаж, який не врахували під час призначення або попереднього перерахунку пенсії;

довідки про зарплату за інші 60 місяців до 1 липня 2000 року;

довідки, що підтверджують право на встановлення надбавки, підвищення, пенсії за особливі заслуги або додаткової виплати.

Як подати заяву на перерахунок

Пенсіонер може попросити Пенсійний фонд провести перерахунок, відправивши електронну заявку.

Для цього потрібно виконати три кроки:

авторизуватися на вебпорталі ПФУ або порталі "Дія" та обрати відповідну послугу;

заповнити анкету та завантажити скан-копії нових документів, підтвердити заявку з допомогою електронного підпису;

чекати рішення, яке надійде на електронну пошту, а потім завітати до ПФУ з оригіналами документів.

Якщо здійснити процедуру в онлайн режимі можливості немає, то можна особисто подати документи до сервісного центру ПФУ. Окрім відповідної заяви необхідно мати паспорт, ІПН, а також трудову книжку та інші довідки, що підтверджують додатковий стаж або інші обставини для перерахунку пенсії. Протягом 10 днів після звернення Пенсійний фонд має опрацювати документи та ухвалити рішення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як пенсіонерам перевірити, чи правильно їм обчислили пенсію. Іноді похибки можуть виникати через проблеми з документами або помилку ПФУ. З'ясувати це можна проаналізувавши дані у пенсійній справі.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонерам платитимуть більше. З 1 січня 2027 року в Україні перерахують надбавку за стаж. Оновлення пов'язане зі зростанням соціальних гарантій.