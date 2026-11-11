Мужчина и женщина идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры каждый год ждут традиционной индексации, надеясь на повышение выплат. Однако существуют обстоятельства, при которых гражданин имеет право самостоятельно инициировать внеочередной перерасчет и добиться увеличения пенсии. Иногда для этого достаточно найти дома старую справку, которую ранее не учли при расчете пенсионных выплат.

В каких случаях и как проводится индивидуальный перерасчет пенсии, разбирались Новини.LIVE.

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Когда возникает право на перерасчет

Как поясняет Пенсионный фонд, индивидуальные перерасчеты пенсий могут проводиться, если пенсионер выразил желание перейти с одного вида пенсии на другой или же возникли другие обстоятельства с учетом дополнительных документов.

В отличие от ежегодной индексации такой перерасчет проводится только по инициативе гражданина.

Например, пенсионеры, продолжающие работать, имеют право обновлять данные о накопленном стаже каждые два года. Также основанием для перерасчета может стать изменение статуса лица, в частности, при получении группы инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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Какие документы могут стать основанием для перерасчета

Пенсионерам стоит проверить домашние архивы с документами, ведь найдя справку, которую могли не учесть при расчете пенсии, можно добиться индивидуального перерасчета. В некоторых случаях это может привести к увеличению пенсионных выплат.

Увеличить пенсию могут следующие документы:

справки о стаже, который не был учтен при назначении или предыдущем пересчете пенсии;

справки о заработной плате за остальные 60 месяцев до 1 июля 2000 года;

справки, подтверждающие право на установление надбавки, повышения, пенсии за особые заслуги или дополнительной выплаты.

Как подать заявление на перерасчет

Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с просьбой провести перерасчет, отправив электронную заявку.

Для этого необходимо выполнить три шага:

авторизоваться на веб-портале ПФУ или портале "Дия" и выбрать соответствующую услугу;

заполнить анкету и загрузить скан-копии новых документов, подтвердить заявку с помощью электронной подписи;

дождаться решения, которое придет на электронную почту, а затем обратиться в ПФУ с оригиналами документов.

Если нет возможности осуществить процедуру в онлайн-режиме, то можно лично подать документы в сервисный центр ПФУ. Помимо соответствующего заявления необходимо иметь паспорт, ИНН, а также трудовую книжку и другие справки, подтверждающие дополнительный стаж или другие обстоятельства для перерасчета пенсии. В течение 10 дней после обращения Пенсионный фонд должен рассмотреть документы и принять решение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как пенсионерам проверить, правильно ли им рассчитали пенсию. Иногда погрешности могут возникать из-за проблем с документами или ошибки ПФУ. Выяснить это можно, проанализировав данные в пенсионном деле.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионерам будут платить больше. С 1 января 2027 года в Украине пересчитают надбавку за стаж. Обновление связано с ростом социальных гарантий.