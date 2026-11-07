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Главная Экономика Ошибка в расчетах ПФУ: как узнать, правильно ли начислили пенсию

Ошибка в расчетах ПФУ: как узнать, правильно ли начислили пенсию

Ua ru
7 ноября 2026 05:45
Пенсия в Украине: как проверить начисления и что делать, если обнаружили ошибку УНИАН
Люди в очереди в Пенсионный фонд. Фото: УНИАН

Украинцы, которые долгое время работали и имели относительно неплохой доход, иногда могут получить меньшую пенсию, чем рассчитывали. Прежде чем смириться с назначенной выплатой, стоит внимательно проверить пенсионное дело и другие важные документы. Порой даже незначительная ошибка может заметно "урезать" пенсию.

Где искать ошибку и как добиться перерасчета пенсии, разбирались Новини.LIVE.

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Где посмотреть данные о пенсии

Как напоминает Пенсионный фонд, для проверки информации о начисленной пенсии вовсе не обязательно обращаться в сервисный центр. Пенсионер самостоятельно или с помощью родственников может воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Сначала нужно авторизоваться, используя квалифицированную электронную подпись, BankID или "Дія.Підпис". Затем перейти в раздел "Моя пенсия", где можно найти информацию о виде пенсии, ее размере, составляющих, истории изменений выплат и другие данные.

Что нужно проверить пенсионеру

Если размер назначенной пенсии вызывает сомнения, начинать следует с проверки данных, на основании которых Пенсионный фонд рассчитал выплату.

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Следует обратить внимание на:

  1. Страховой стаж. Периоды работы, указанные в трудовой книжке и в пенсионном деле, должны совпадать. Не должно быть пропущенных периодов или неточных дат приема на работу или увольнения. Также некоторые годы работы могут быть не указаны в реестре, их следует подтвердить соответствующими документами.
  2. Зарплата. Стоит узнать, какие коэффициенты заработка использовались при расчете пенсии. Если часть данных отсутствует или цифры не совпадают с документами, нужно обратиться в ПФУ для выяснения ситуации.
  3. Вид пенсии и дополнительные выплаты. Необходимо убедиться, что ПФУ назначил именно тот вид пенсии, на который претендовал пенсионер. Также нужно проверить, из чего складывается общая сумма выплаты — учтены ли все доплаты, надбавки и повышения, причитающиеся пенсионеру.
  4. Сведения о перерасчете. Если размер пенсии подозрительно изменился после индексации или другого перерасчета, необходимо проверить соответствующее распоряжение и выяснить, как изменились составляющие выплаты и какой именно перерасчет был проведен.

Важно понимать, что расхождения между ожидаемым размером пенсии и фактическим могут возникать не только из-за ошибки Пенсионного фонда. Иногда причина кроется в документах, подтверждающих стаж, зарплату или особый статус пенсионера.

Обнаружили ошибку — как действовать

Если после анализа пенсионного дела выяснилось, что Пенсионный фонд не учел отдельные периоды работы или использовал неверные сведения о заработке, пенсионеру следует подать заявление в ПФУ. Сделать это можно как лично в сервисном центре, так и через веб-портал.

В обращении необходимо уточнить, где именно могла быть допущена ошибка, и приложить копии документов, подтверждающих необходимость перерасчета пенсии. Дополнительно могут понадобиться трудовая книжка, справки о зарплате и архивные документы для подтверждения стажа.

Если после проверки ПФУ установит, что при расчете пенсии не были учтены какие-то данные, возможен перерасчет выплаты. Однако сам факт подачи заявления не гарантирует повышения пенсии, ведь все зависит от уточненных данных — повлияют ли они на окончательную сумму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получать дополнительно 3 890 грн к пенсии. Это касается неработающих военных пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Для оформления необходимо подать в ПФУ соответствующее заявление и документы.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре пенсионерам доплатят сотни гривен. Размер надбавки будет зависеть от возраста гражданина. При этом дополнительные деньги не будут выплачены, если размер пенсии превышает установленный лимит.

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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