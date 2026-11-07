Люди в черзі до Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Українці, які тривалий час працювали та мали відносно непоганий заробіток, іноді можуть отримати меншу пенсію, ніж розраховували. Перш ніж змиритися зі встановленою виплатою, варто уважно перевірити пенсійну справу та інші важливі документи. Іноді навіть незначна помилка може помітно "урізати" пенсію.

Де шукати помилку та як домогтися перерахунку пенсії, розбиралися Новини.LIVE.

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Де дивитися дані про пенсію

Як нагадує Пенсійний фонд, для перевірки інформації про нараховану пенсію зовсім не обов'язково йди до сервісного центру. Пенсіонер самостійно або з допомогою родичів може скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Спочатку треба авторизуватися, використовуючи кваліфікований електронний підпис, BankID або "Дія.Підпис". Далі перейти до розділу "Моя пенсія", де можна знайти інформацію про вид пенсії, її розмір, складові, історію змін виплати та інші дані.

Що потрібно перевірити пенсіонеру

Якщо розмір призначеної пенсії викликає сумніви, починати варто з перевірки даних, на підставі яких Пенсійний фонд обчислив виплату.

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Звертати увагу варто на:

Страховий стаж. Періоди роботи зазначені в трудовій книжці та в пенсійній справі повинні збігатися. Не повинно бути пропущених періодів або неточних дат працевлаштування чи звільнення. Також деякі роки роботи можуть бути не зазначені в реєстрі, їх варто підтвердити належними документами. Зарплата. Варто дізнатися які коефіцієнти заробітку використали при розрахунку пенсії. Якщо частина даних відсутня або ж цифри не збігаються з документами, потрібно звернутися до ПФУ для з'ясування ситуації. Вид пенсії та додаткові виплати. Необхідно переконатися, що ПФУ призначив саме той вид пенсії, на який претендував пенсіонер. Також треба перевірити з чого складається загальна сума виплати — чи врахували всі доплати, надбавки та підвищення, які належать пенсіонеру. Відомості про перерахунок. Якщо розмір пенсії підозріло змінився після індексації чи іншого перерахунку, потрібно перевірити відповідне розпорядження та дізнатися як змінилися складові виплати та який саме перерахунок був проведений.

Важливо розуміти, що похибки між очікуваним розміром пенсії та фактичним можуть виникати не тільки через помилку Пенсійного фонду. Іноді причина ховається у документах, що підтверджують стаж, зарплату чи особливий статус пенсіонера.

Виявили помилку — як діяти

Якщо після аналізу пенсійної справи виявилося, що Пенсійний фонд не врахував окремі періоди роботи або використав неправильні відомості про заробіток, пенсіонеру варто подати заяву до ПФУ. Зробити це можна як особисто у сервісному центрі, так і через вебпортал.

У зверненні необхідно уточнити, де саме могла бути допущена помилка та додати копії документів, що підтвердять необхідність перерахунку пенсії. Додатково може знадобитися трудова книжка, довідки про зарплату та архівні документи для підтвердження стажу.

Якщо після перевірки ПФУ встановить, що під час обчислення пенсії не врахували якісь дані, можливий перерахунок виплати. Однак сам факт подання заяви не гарантує підвищення пенсії, адже все залежить від уточнених даних — чи вплинуть вони на остаточну суму.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримувати додатково 3 890 грн до пенсії. Це стосується непрацюючих військових пенсіонерів, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Для оформлення необхідно подати до ПФУ відповідну заяву та документи.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді пенсіонерам допдатять сотні гривень. Розмір надбавки залежатиме від віку громадянина. Водночас додаткові гроші не виплатять, якщо розмір пенсії перевищує визначений ліміт.