Чоловік з парасолею йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, окрім базового розміру пенсії можуть отримувати низку надбавок. Деякі з них, наприклад, вікові доплати, призначаються автоматично, а інші — за особистим зверненням. Зокрема, військові пенсіонери можуть отримувати додатково доволі значні суми, за певних обставин — до 3 890 грн.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області, передають Новини.LIVE.

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Надбавка для військових пенсіонерів

Непрацюючі військові пенсіонери, які отримують виплати за вислугу років, можуть претендувати на щомісячну надбавку в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона призначається, якщо на утриманні пенсіонера перебувають непрацездатні члени сім'ї, зокрема неповнолітні діти.

Одна з головних умов для отримання надбавки — відсутність у непрацездатного члена сім'ї доходу у вигляді соцдопомоги або пенсії.

Як визначається розмір надбавки

У 2026 році 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1 297,50 грн. Надбавка встановлюється на кожну непрацездатну особу, яку утримує пенсіонер.

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Відповідно, якщо на утриманні перебуває один член сім'ї, то додаткова виплата до пенсії становитиме 1 297,50 грн на місяць. Якщо ж таких осіб дві або три — 2 595 грн та 3 892 грн відповідно.

В яких випадках надбавку не призначать

Якщо громадянин має право одразу на декілька видів соціальної підтримки та надбавку за непрацездатних членів родини, призначається тільки один вид допомоги. Отримувати всі виплати не дозволяє законодавство.

Як оформити надбавку

Пенсіонер може особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами відомства.

Для призначення надбавки необхідно подати відповідну заяву, паспорт та документи, що підтверджують факт перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні та родинні зв'язки. Окремо пенсіонер має підтвердити, що не є працевлаштованою особою.

Про що потрібно інформувати ПФУ

Військові пенсіонери, які оформили надбавку за непрацездатних членів сім'ї, повинні своєчасно попереджати органи Пенсійного фонду про зміну соціального статусу, зокрема, про працевлаштування, поновлення на службі або відкриття ФОП.

Раніше Новини.LIVE писали про надбавки пенсіонерам у листопаді. Виплати передбачені після досягнення 70, 75 та 80 років. Претендувати на додаткові кошти зможуть особи, пенсія яких з усіма доплатами та підвищеннями не перевищує 10 340,35 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що частині українців можуть відмовити у призначенні пенсії з 60 років. З 1 січня 2027 року в Україні зміняться мінімальні вимоги до страхового стажу. Для 60-річних встановлять мінімальну планку в 34 роки стажу.