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Главная Экономика Дополнительные 3 890 грн к пенсии: кто и как может получить

Дополнительные 3 890 грн к пенсии: кто и как может получить

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4 ноября 2026 05:45
Надбавки военным пенсионерам: за что ПФУ будет доплачивать 3 890 грн Новини.LIVE
Мужчина с зонтиком идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, вышедшие на заслуженный отдых, помимо базового размера пенсии могут получать ряд надбавок. Некоторые из них, например, возрастные доплаты, назначаются автоматически, а другие — по личному обращению. В частности, военные пенсионеры могут получать дополнительно довольно значительные суммы, при определенных обстоятельствах — до 3 890 грн.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области, передают Новини.LIVE.

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Надбавка для военных пенсионеров

Неработающие военные пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет, могут претендовать на ежемесячную надбавку в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Она назначается, если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, в частности несовершеннолетние дети.

Одно из главных условий для получения надбавки — отсутствие у нетрудоспособного члена семьи дохода в виде социальной помощи или пенсии.

Как определяется размер надбавки

В 2026 году 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1 297,50 грн. Надбавка устанавливается на каждого нетрудоспособного человека, который находится на  содержании пенсионера.

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Соответственно, если на иждивении находится один член семьи, то дополнительная выплата к пенсии составит 1 297,50 грн в месяц. Если же таких лиц два или три — 2 595 грн и 3 892 грн соответственно.

В каких случаях надбавка не назначается

Если гражданин имеет право сразу на несколько видов социальной поддержки и надбавку за нетрудоспособных членов семьи, назначается только один вид помощи. Получать все выплаты не разрешается законодательством.

Как оформить надбавку

Пенсионер может лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами ведомства.

Для назначения надбавки необходимо подать соответствующее заявление, паспорт и документы, подтверждающие факт пребывания нетрудоспособного члена семьи на иждивении и родственные связи. Отдельно пенсионер должен подтвердить, что не является трудоустроенным лицом.

О чем необходимо информировать ПФУ

Военные пенсионеры, оформившие надбавку на нетрудоспособных членов семьи, должны своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда об изменении социального статуса, в частности, о трудоустройстве, восстановлении на службе или открытии ФЛП.

Ранее Новини.LIVE писали о надбавках пенсионерам в ноябре. Выплаты предусмотрены по достижении 70, 75 и 80 лет. Претендовать на дополнительные средства смогут лица, пенсия которых со всеми доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что части украинцев могут отказать в назначении пенсии с 60 лет. С 1 января 2027 года в Украине изменятся минимальные требования к страховому стажу. Для 60-летних установят минимальную планку в 34 года стажа.

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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