Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинских пенсионеров получает от государства довольно небольшие выплаты, но при этом может претендовать на некоторые надбавки и повышения. Например, в декабре пожилые граждане смогут дополнительно получить от 908 до 1 038 гривен. Такие надбавки Пенсионный фонд начислит многодетным украинцам, воспитавшим от пяти детей до шестилетнего возраста.

Механизм начисления надбавки регулируется законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", сообщают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на доплату

Государство предусмотрело дополнительные выплаты для матерей или отцов, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста. При этом учитываются не только биологические, но и усыновленные дети.

Надбавка может назначаться лицам, получающим пенсию по возрасту, выслуге лет, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

От чего зависит размер надбавки

Сумма доплаты пенсионеру рассчитывается индивидуально с учетом количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, от которого вычисляется процент надбавки. В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2 595 грн.

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В целом принцип начисления денежного "бонуса" достаточно прост: чем больше детей воспитано, тем больше процент от прожиточного минимума и выше выплата.

Размер надбавок в декабре 2026 года:

5 детей: 35 % от минимума — 908 грн;

6 детей: 36 % от минимума — 934 грн;

7 детей: 37% от минимума — 960 грн;

8 детей: 38% от минимума — 986 грн;

9 детей: 39% от минимума — 1 012 грн;

10 и более детей: 40 % от минимума — 1 038 грн.

Как назначается надбавка

Некоторые надбавки пенсионерам могут назначаться автоматически, но эти условия не распространяются на доплаты за детей. Чтобы деньги начали начисляться, пенсионеру необходимо лично подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление.

Также для оформления выплаты необходимо подготовить пакет документов, в частности паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей и их паспорта, если они имеются. Еще может понадобиться трудовая книжка или другие справки, подтверждающие страховой стаж.

На что еще стоит обратить внимание

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут провести индивидуальный перерасчет пенсий. Это возможно только по инициативе пенсионера, например, если он нашел дополнительные справки или другие документы, которые могут повлиять на размер пенсии. ПФУ в течение 10 дней должен рассмотреть обращение и сообщить о решении.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры могут претендовать не только на выплаты, но и на льготы от государства. В частности, для некоторых граждан предусмотрена скидка на коммунальные услуги. Для ее получения необходимо соответствовать нескольким критериям.