Пожилая женщина стоит в комнате. Фото: УНИАН

В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены не только пенсии и различные доплаты, но и специальные гарантии по оплате коммунальных услуг. В определенных случаях государство может предоставить 100% скидку на газ, электричество и другие услуги в пределах установленных норм потребления. Это касается пенсионеров, проживающих в сельской местности и работавших на определенных должностях.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передают Новини.LIVE.

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Кому компенсируют расходы на коммунальные услуги

Часть пенсионеров может рассчитывать на существенное снижение расходов в зимний период благодаря 100-процентной скидке на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для печей. Государство компенсирует расходы исключительно в пределах установленных социальных норм потребления.

Такой вид государственной поддержки предусмотрен для украинцев, которые всю жизнь работали в сельской местности и остались там жить после выхода на заслуженный отдых. Однако есть еще одно важное условие — профессия.

Право на льготу имеют исключительно бывшие педагоги, фармацевты, медики, работники библиотек, музеев и государственных учреждений культуры. Также помощь предоставляется гражданам, которые посвятили жизнь развитию сельского хозяйства и занимались защитой растений.

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Обязательные условия для предоставления льготы

Для назначения 100% льготы на коммунальные услуги недостаточно иметь в трудовой книжке запись о работе врачом или учителем в сельской местности. Законодательством предусмотрены дополнительные условия, чтобы помощь назначалась действительно тем, кто внес вклад в развитие сел.

Первое условие — пенсионер должен иметь не менее трех лет стажа на соответствующей должности. Второе условие — с этой должности гражданин должен выйти на пенсию. И ключевое условие — пенсионер должен постоянно проживать в селе. В случае переезда переназначение льготы по новому адресу не предусмотрено, то есть льгота отменяется.

Кроме того, следует учесть, что льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2026 году это 4 660 грн.

Как оформить скидку на коммунальные услуги

Даже если пенсионер соответствует всем установленным условиям, льгота не назначается автоматически. Необходимо воспользоваться электронными сервисами или лично подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие наличие стажа по определенной профессии и факт постоянного проживания в селе.

После приема документов сведения о заявителе вносятся в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100-процентную скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота покрывает расходы на газ, свет, отопление и воду в пределах средних норм потребления. Также компенсируется покупка дров и другого твердого или жидкого топлива.

Кроме того, Новини.LIVE писали о важном правиле для получателей льгот на коммунальные услуги. Такие граждане должны в течение 30 дней информировать Пенсионный фонд Украины об изменении определенных обстоятельств. Например, в случае переезда или обновления документов.