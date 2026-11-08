Жінка похилого віку стоїть в кімнаті. Фото: УНІАН

В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачені не тільки пенсії та різні доплати, а й спеціальні гарантії щодо оплати комунальних послуг. В певних випадках держава може призначити 100% знижки на газ, світло та інші послуги в межах встановлених норм споживання. Це стосується пенсіонерів, що проживають у селі та працювали на певних посадах.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Кому компенсують витрати на комуналку

Частина пенсіонерів може сподіватися на суттєве зменшення витрат у зимовий період завдяки 100-відсотковій знижці на оплату житлово-комунальних послуг та придбання пічного палива. Держава компенсує витрати виключно в межах встановлених соціальних норм споживання.

Такий вид державної підтримки передбачений для українців, які все життя працювали у сільській місцевості й залишилися там жити після виходу на заслужений відпочинок. Однак є ще одна важлива умова — професія.

Право на пільгу мають виключно колишні педагоги, фармацевти, медики, працівники бібліотек, музеїв та державних закладів культури. Також допомога надається громадянам, які посвятили життя розвитку сільського господарства та займалися захистом рослин.

Читайте також:

Обов'язкові умови для призначення пільги

Для призначення 100% пільги на комунальні послуги недостатньо мати в трудовій книжці запис про роботу лікарем або вчителем у сільській місцевості. Законодавством передбачені додаткові умови, щоб допомога призначалася дійсно тим, хто зробив внесок у розвиток сіл.

Перша умова — пенсіонер повинен мати щонайменше три роки стажу на відповідній посаді. Друга умова — із цієї посади громадянин має вийти на пенсію. І ключова умова — пенсіонер повинен постійно проживати у селі. У разі переїзду перепризначення пільги за новою адресою не передбачене, тобто знижка скасовується.

Окрім того, варто врахувати, що пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році це 4 660 грн.

Як оформити знижку на комуналку

Навіть, якщо пенсіонер відповідає всім встановленим умовам, пільга не призначається автоматично. Необхідно скористатися електронними сервісами або особисто подати відповідну заяву до Пенсійного фонду та надати документи, що підтвердять наявність стажу за визначеною професією та факт постійного проживання у селі.

Після прийому документів відомості про заявника вносяться до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100-вісоткову знижку на оплату комуналки. Пільга покриває витрати на газ, світло, опалення та воду у межах середніх норм споживання. Також компенсується купівля дров та іншого твердого або рідкого палива.

Також Новини.LIVE писали про важливе правило для отримувачів пільг на комуналку. Такі громадяни повинні протягом 30 днів інформувати ПФУ про зміни певних обставин. Наприклад, у разі переїзду або оновлення документів.