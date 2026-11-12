Жінка похилого віку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українці після виходу на заслужений відпочинок можуть отримувати пенсію зі значною надбавкою, однак для цього потрібно виконати кілька важливих умов. Головне — кількість набутого страхового стажу після досягнення пенсійного віку та розмір офіційної зарплати. У деяких випадках розмір пенсії може збільшитися приблизно наполовину.

Про це повідомив Пенсійний фонд України, передають Новини.LIVE.

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Як отримати надбавку

Громадяни, які набули права на пенсію за віком, але виявили бажання працювати після 60 років та офіційно відкласти вихід на заслужений відпочинок, можуть істотно вплинути на розмір виплати.

Пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу, набутого на день звернення. Тобто, якщо громадянин після 60 років добровільно вирішить працювати далі й за нього щомісяця сплачуватимуть єдиний соціальний внесок, остаточний розмір пенсії зміниться.

Про своє бажання отримувати пенсію пізніше особа має завчасно проінформувати ПФУ, адже в іншому випадку пенсію можуть призначити автоматично, якщо трудову книжку було оцифровано.

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Як може змінитися пенсія

Для збільшення виплати Пенсійний фонд буде враховувати лише повні місяці страхового стажу. Розмір надбавки залежить від терміну, на який громадянин відстрочив вихід на пенсію.

Якщо пенсія відкладається на термін до 60 місяців, то за кожен додатковий місяць стажу після досягнення пенсійного віку, основний розмір виплати збільшується на 0,5%. В разі відстрочки виходу на пенсію на понад 60 місяців, за кожен місяць доплачують 0,75%.

Відповідно, розмір пенсії може збільшитися на 12%, якщо відтермінувати пенсію на два роки. Якщо ж працювати 6 років додатково після досягнення пенсійного віку, то надбавка сягне 54%.

Умовно, якщо в 60 років основний розмір пенсії становить 5 000 грн, але людина вирішила відкласти вихід на пенсію на 6 років, то в результаті виплата збільшиться на 2 700 грн — до 7 700 грн.

Що може зменшити пенсію

Усі періоди роботи мають коректно відображатися в реєстрі ПФУ. Неточності в документах, розбіжності в персональних даних або пропущені місяці сплати ЄСВ можуть зменшити пенсійну виплату, навіть якщо реальний стаж людини досить великий.

Перевірити точність даних можна в електронному кабінеті ПФУ й за потреби подати заяву на уточнення. Такі кроки допоможуть врахувати всі роки роботи та не втратити право на передбачені законом доплати та надбавки.

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