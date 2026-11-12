Пожилая женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы после выхода на заслуженный отдых могут получать пенсию со значительной надбавкой, однако для этого необходимо выполнить несколько важных условий. Главное — количество накопленного страхового стажа после достижения пенсионного возраста и размер официальной зарплаты. В некоторых случаях размер пенсии может увеличиться примерно наполовину.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины, передают Новини.LIVE.

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Как получить надбавку

Граждане, которые приобрели право на пенсию по возрасту, но выразили желание работать после 60 лет и официально отложить выход на заслуженный отдых, могут существенно повлиять на размер выплаты.

Пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа, накопленного на день обращения. То есть, если гражданин после 60 лет добровольно решит продолжать работать и за него будут ежемесячно уплачивать единый социальный взнос, окончательный размер пенсии изменится.

О своем желании получать пенсию позже человек должен заранее проинформировать ПФУ, ведь в противном случае пенсию могут назначить автоматически, если трудовая книжка была оцифрована.

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Как может измениться пенсия

Для увеличения выплаты Пенсионный фонд будет учитывать только полные месяцы страхового стажа. Размер надбавки зависит от срока, на который гражданин отсрочил выход на пенсию.

Если пенсия откладывается на срок до 60 месяцев, то за каждый дополнительный месяц стажа после достижения пенсионного возраста основной размер выплаты увеличивается на 0,5%. В случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев за каждый месяц доплачивается 0,75%.

Соответственно, размер пенсии может увеличиться на 12%, если отсрочить выход на пенсию на два года. Если же работать 6 лет дополнительно после достижения пенсионного возраста, то надбавка составит 54%.

Условно, если в 60 лет основной размер пенсии составляет 5 000 грн, но человек решил отложить выход на пенсию на 6 лет, то в результате выплата увеличится на 2 700 грн — до 7 700 грн.

Что может уменьшить пенсию

Все периоды работы должны корректно отражаться в реестре ПФУ. Неточности в документах, расхождения в персональных данных или пропущенные месяцы уплаты ЕСВ могут уменьшить пенсионную выплату, даже если реальный стаж человека достаточно большой.

Проверить точность данных можно в электронном кабинете ПФУ и при необходимости подать заявление на уточнение. Такие шаги помогут учесть все годы работы и не потерять право на предусмотренные законом доплаты и надбавки.

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