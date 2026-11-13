Жінка похилого віку отримує пенсію. Фото: УНІАН

Наступний рік може стати досить щедрим на пенсійні зміни, які відбудуться у зв'язку із перерахунком прожиткового мінімуму та проведенням щорічної індексації. Також зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60, 63 та 65 років. Через це деякі українці можуть не вийти на заслужений відпочинок одразу після досягнення пенсійного віку.

Про це повідомляють фахівці юридичної компанії "Мережа права", передають Новини.LIVE.

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Скільки коштів спрямують на соціальні виплати

Верховна Рада підтримала проєкт про "Державний бюджет на 2027 рік" у першому читанні, але попереду ще доопрацювання документа та розгляд у другому читанні.

Основні показники бюджету:

доходи — 5,6 трлн грн;

видатки — 7,3 трлн грн;

на безпеку й оборону — майже 4,9 трлн грн.

На фінансування соціальної сфери планують направили 540,3 млрд грн. Це кошти на пенсії, допомогу ВПО, пільги та субсидії, виплати малозабезпеченим та інші види підтримки населення.

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Як можуть змінитися пенсії у 2027 році

У проєкті держбюджету передбачили підвищення соціальних гарантій з 1 січня 2027 року. Зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність може збільшитися на 283 грн — з 2 595 до 2 878 грн.

Разом з цим показником зростуть мінімальна та максимальна пенсії — до 2 878 та 28 780 грн відповідно.

Також перерахують надбавку за понаднормовий стаж. За кожен "зайвий" рік доплачуватимуть 28,78 грн. Окремо збільшиться надбавка пенсіонерам віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Доплата цій категорії становить 40% прожиткового мінімуму.

Крім того, від показника прожиткового мінімуму залежать чорнобильські доплати та надбавки для військових пенсіонерів за непрацездатних членів сім'ї, які знаходяться на утриманні та інші виплати.

Індексація пенсій

У 2027 році щорічну індексацію планують провести навесні, традиційно з 1 березня. Перерахунок передбачений для більшості пенсіонерів, але точний коефіцієнт підвищення поки невідомий. Зазвичай показник оголошують напередодні проведення індексації.

Нові правила виходу на пенсію

На тлі перерахунків та підвищень виплат варто виділити зміну, яку позитивно сприймають далеко не всі українці — нові вимоги до страхового стажу.

У 2027 році кількість стажу для виходу на пенсію залежатиме від віку:

у 60 років — щонайменше 34 роки стажу;

у 63 роки — від 24 до 34 років стажу;

у 65 років — від 15 до 24 років стажу.

Вимоги переглянуть й у 2028 році, підвищивши їх ще на рік. Тобто 60-річним українцям знадобиться вже щонайменше 35 років стажу. Через брак стажу деякі громадяни можуть не вийти на пенсію одразу після досягнення пенсійного віку.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримати додаткові 3 890 грн. Таке право стосується окремих громадян, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Розмір надбавки залежить від кількості таких осіб.

Також Новини.LIVE інформували, що пенсіонерам покриють витрати на комуналку. Пільга передбачена для жителів сільської місцевості, які працювали на визначених посадах та мають відповідний стаж. Зокрема, це колишні педагоги, фармацевти, медики та працівники бібліотек.