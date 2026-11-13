Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Следующий год может стать довольно насыщенным пенсионными изменениями, которые произойдут в связи с перерасчетом прожиточного минимума и проведением ежегодной индексации. Также изменятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Из-за этого некоторые украинцы могут не выйти на заслуженный отдых сразу после достижения пенсионного возраста.

Об этом сообщают специалисты юридической компании "Мережа права", передают Новини.LIVE.

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Сколько средств будет направлено на социальные выплаты

Верховная Рада поддержала проект "Государственного бюджета на 2027 год" в первом чтении, но впереди еще доработка документа и рассмотрение во втором чтении.

Основные показатели бюджета:

доходы — 5,6 трлн грн;

расходы — 7,3 трлн грн;

на безопасность и оборону — почти 4,9 трлн грн.

На финансирование социальной сферы планируется направить 540,3 млрд грн. Это средства на пенсии, помощь ВПЛ, льготы и субсидии, выплаты малообеспеченным и другие виды поддержки населения.

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Как могут измениться пенсии в 2027 году

В проекте госбюджета предусмотрено повышение социальных гарантий с 1 января 2027 года. В частности, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, может увеличиться на 283 грн — с 2 595 до 2 878 грн.

Вместе с этим показателем вырастут минимальная и максимальная пенсии — до 2 878 и 28 780 грн соответственно.

Также будет пересчитана надбавка за сверхнормативный стаж. За каждый "лишний" год будут доплачивать 28,78 грн. Отдельно увеличится надбавка пенсионерам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Доплата этой категории составляет 40% прожиточного минимума.

Кроме того, от показателя прожиточного минимума зависят чернобыльские доплаты и надбавки для военных пенсионеров на нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, а также другие выплаты.

Индексация пенсий

В 2027 году ежегодную индексацию планируют провести весной, традиционно с 1 марта. Перерасчет предусмотрен для большинства пенсионеров, но точный коэффициент повышения пока неизвестен. Обычно показатель объявляют накануне проведения индексации.

Новые правила выхода на пенсию

На фоне перерасчетов и повышений выплат стоит выделить изменение, которое положительно воспринимают далеко не все украинцы — новые требования к страховому стажу.

В 2027 году количество стажа для выхода на пенсию будет зависеть от возраста:

в 60 лет — не менее 34 лет стажа;

в 63 года — от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет — от 15 до 24 лет стажа.

Требования будут пересмотрены и в 2028 году — увеличатся еще на один год. То есть 60-летним украинцам понадобится уже не менее 35 лет стажа. Из-за нехватки стажа некоторые граждане могут не выйти на пенсию сразу после достижения пенсионного возраста.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получить дополнительные 3 890 грн. Такое право распространяется на отдельных граждан, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Размер надбавки зависит от количества таких лиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионерам покроют расходы на коммунальные услуги. Льгота предусмотрена для жителей сельской местности, которые работали на определенных должностях и имеют соответствующий стаж. В частности, это бывшие педагоги, фармацевты, медики и работники библиотек.