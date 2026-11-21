Упаковка курячих яєць. Фото: Pexels

Деякі українські супермаркети оновили ціни на яйця у другій половині листопада 2026 року. Після нетривалого низхідного тренду продукт знову почав дорожчати, а можливості економії для споживачів — зменшуватися. Із настанням зимового періоду передбачається посилення висхідної динаміки, хоча поштучний товар все ще дозволятиме зберігати частину бюджету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України станом на суботу, 21 листопада.

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Скільки коштують яйця у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 73-76 грн. Індекс споживчих цін склав 92,82% відносно минулого місяця, тобто продукт подешевшав на 7,18% порівняно з жовтнем. Однак із другої половини листопада спостерігається висхідна тенденція, а супермаркети помірно підвищують вартість фасованого товару.

Ми промоніторили онлайн-магазини декількох популярних в Україні продуктових мереж і дізналися, скільки повинні заплатити відвідувачі за найдешевшу упаковку курячих яєць станом на суботу, 21 листопада. Результат виявився таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Фора — 58,49 грн;

Варус — 59,50 грн (зі знижкою — 39,90 грн);

Ашан — 62,70 грн;

АТБ — 63,90 грн;

Новус — 63,99 грн;

Метро — 75,50 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що продають в АТБ з обмеженням

Раніше ми розповідали, що мережа АТБ ввела ліміти на продаж деяких продуктів харчування наприкінці серпня 2026 року. Це стало необхідністю з огляду на удари росіян по складам і знищення великих запасів споживчих товарів.

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Однак у листопаді з'явилася інформація нібито про нові правила реалізації соняшникової олії через закриття виробництва. Насправді її давно продають в обмеженій кількості — не більше шести пляшок в одному чеку. Аналогічна ситуація з оцтом, крупами, макаронами, сіллю, борошном і цукром.

Ці продукти можна купити до шести штук або кілограмів за один раз. Під час замовлення через сайт або мобільний застосунок система так само не дозволить покласти в кошик більше товарів одного виду. Отже нових обмежень на реалізацію соняшникової олії в АТБ не встановлювали.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українські фермери можуть відмовитися від посівів. Фінансовий аналітик Олексій Кущ зауважив, що люди опинилися перед складним вибором. Вони можуть продовжити посівну кампанію або дати землі відпочити декілька років. Другий варіант призведе до зростання цін на продукти.

Також Новини.LIVE розповідали, що доплату до пенсії за утримання неповнолітніх дітей не підвищували жодного разу з моменту запровадження. Станом на 2026 рік сума дорівнює 150 грн на кожну дитину. Ми дізналися, які продукти можна було купити за ці гроші у 2008 році та нині.