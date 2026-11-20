Люди в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям не варто панікувати та масово скуповувати соняшникову олію про запас. Проте її вартість у найближчій перспективі може значно зрости. Через зупинку внутрішніх потужностей та складні умови експорту на полицях магазинів вітчизняний продукт поступово може витісняти дорожчий імпорт та нерафінована олія від невеликих європейських фермерських господарств.

Такий прогноз розвитку подій на ринку озвучив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чи треба запасатись олією

Зупинка українських олійних заводів змушує аграріїв вивозити насіння соняшника на переробку до Європи, а згодом завозити звідти готову продукцію. Оскільки міжнародна транспортна логістика зараз суттєво ускладнена й дорога, імпортна олія на українських полицях коштуватиме значно дорожче за звичну українська.

Окрім імпорту, частку ринку заберуть невеликі локальні маслобійні. Нерафінована розливна олія, яку продають на ринках фермерські господарства, може замінити українську продукцію, а побоювання щодо масового підмішування пальмової олії експерт вважає безпідставними.

Водночас робити стратегічні запаси олії вдома перед зимою фахівець категорично не радить.

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"Попереду важка зима, морози, олія псується, якщо вона буде десь на балконі стояти. Тому я думаю, що просто питання в ціні", — зазначив Кущ.

Яка головна загроза 2027 року

Через збитковість та воєнні ризики фермери опинилися перед складним вибором: продовжувати посівну кампанію чи законсервувати землі, перевівши їх під так званий "чорний пар".

"Чорний пар — це означає просто не засівати землю, дати їй відпочити декілька років", — пояснив значення Кущ.

Це може призвести до подорожчання продукту. Стрибок цін напряму залежатиме від глибини кризи в українському агросекторі. Однак вартість може збільшитись у 1,5-2 рази.

За оцінками експерта, масштаби скорочення посівних площ у 2027 році можуть виглядати так:

За оптимістичного прогнозу незасіяними залишаться щонайменше 20% земель. За песимістичного сценарію частка "чорного пару" сягне 30%. У разі критичного прогнозу без посівів може залишитися до 50% землі.

Якщо збудеться найгірший варіант із половиною незасіяних площ, країна зіткнеться з гострою нестачею самої сировини. У такому разі насіння соняшника для переробки може не вистачити навіть для дрібного кустарного виробництва на внутрішньому ринку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які продукти подорожчали через стрибок інфляції. У жовтні показник зріс до 11%. Ціни на комуналку і транспорт залишились такими самими, однак деяка продукція в магазинах дещо додала у вартості.

Також Новини.LIVE повідомляли про зупинку популярного виробництва в Україні. Йдеться про "Королівський смак". Через припинення згодом може подорожчати, або навіть зникнути продукція.