Люди в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам не стоит паниковать и массово скупать подсолнечное масло впрок. Однако в ближайшей перспективе его стоимость может значительно вырасти. Из-за остановки внутренних производственных мощностей и сложных условий экспорта на полках магазинов отечественный продукт постепенно может вытеснить более дорогой импорт и нерафинированное масло от небольших европейских фермерских хозяйств.

Такой прогноз развития событий на рынке озвучил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Стоит ли запасаться маслом

Остановка украинских маслозаводов вынуждает аграриев вывозить семена подсолнечника на переработку в Европу, а впоследствии завозить оттуда готовую продукцию. Поскольку международная транспортная логистика сейчас существенно затруднена и дорога, импортное масло на украинских полках будет стоить значительно дороже привычного украинского.

Помимо импорта, долю рынка займут небольшие местные маслобойни. Нерафинированное разливное масло, которое продают на рынках фермерские хозяйства, может заменить украинскую продукцию, а опасения относительно массовой подмешивания пальмового масла эксперт считает безосновательными.

В то же время делать стратегические запасы масла дома перед зимой специалист категорически не советует.

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"Впереди тяжелая зима, морозы, масло портится, если оно будет где-то на балконе стоять. Поэтому я думаю, что просто вопрос в цене", — отметил Кущ.

Какова главная угроза 2027 года

Из-за убыточности и военных рисков фермеры оказались перед сложным выбором: продолжать посевную кампанию или законсервировать земли, переведя их на так называемый «черный пар».

"Черный пар — это значит просто не засевать землю, дать ей отдохнуть несколько лет", — объяснил Кущ.

Это может привести к подорожанию продукта. Скачок цен будет напрямую зависеть от глубины кризиса в украинском агросекторе. Однако стоимость может увеличиться в 1,5–2 раза.

По оценкам эксперта, масштабы сокращения посевных площадей в 2027 году могут выглядеть следующим образом:

По оптимистичному прогнозу незасеянными останутся не менее 20% земель. По пессимистическому сценарию доля "черного пара" достигнет 30%. В случае критического прогноза без посевов может остаться до 50% земли.

Если сбудется худший вариант с половиной незасеянных площадей, страна столкнется с острой нехваткой самого сырья. В таком случае семян подсолнечника для переработки может не хватить даже для мелкого кустарного производства на внутреннем рынке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие продукты подорожали из-за скачка инфляции. В октябре показатель вырос до 11%. Цены на коммунальные услуги и транспорт остались прежними, однако некоторые товары в магазинах несколько подорожали.

Также Новини.LIVE сообщали о приостановке популярного производства в Украине. Речь идет о "Королевском вкусе". Из-за приостановки впоследствии продукция может подорожать или даже исчезнуть с рынка.