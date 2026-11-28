Куриные яйца на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах обновили цены на яйца. Некоторые сети снизили стоимость этого востребованного продукта, а в других магазинах показатели остались либо на прежнем уровне, либо выросли. Предполагается, что с приближением рождественско-новогодних праздников потребительские товары будут дорожать, и яйца не станут исключением. Мы узнали, сколько нужно заплатить за самую дешевую упаковку в конце ноября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в популярных супермаркетах Украины.

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Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн по состоянию на субботу, 28 ноября. Индекс потребительских цен составил 92,88% по сравнению с октябрем, то есть продукт даже подешевел на 7,12%. Для сравнения, в прошлом месяце этот показатель составлял 112,87%.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных в Украине продуктовых сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц. В конце ноября результат оказался таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Фора — 62,90 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 36,90 грн);

Ашан — 63,30 грн;

АТБ — 63,90 грн (со скидкой — 59,90 грн);

Новус — 63,99 грн;

Метро — 75,50 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Минимальные цены на куриные яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на продукты зимой

Ранее мы сообщали, что зимой основные продукты питания могут подорожать в среднем на 10-15% в зависимости от категории. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

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"Наибольшее финансовое бремя для производителей связано не со стоимостью сырья, а с ударами врага по энергетической системе и, соответственно, по логистике. Это очень сильно сказывается на конечной цене на прилавках магазинов", — отметил спикер.

Он прогнозирует подорожание овощей борщового набора примерно на 7%, хлеба — на 5%, молочных продуктов — на 10-25%, тепличных овощей — на 10-15%. Ведь компаниям приходится тратить больше средств на энергоносители, хранение продуктов, логистику и восстановление поврежденной в результате ударов России инфраструктуры.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит черная и красная икра в Украине. Самый большой ассортимент представлен в Сільпо — на выбор потребителей есть варианты на любой кошелек. Одна небольшая баночка стоит от 299 грн, но цены могут доходить до нескольких тысяч гривен.

Также мы писали, почему в Украине может подорожать свинина уже в 2027 году. Из-за вспышки африканской чумы сокращается поголовье животных. Если ситуация усугубится, возникнет нехватка сырья для мясоперерабатывающих заводов, и производителям придется поднять цены на продукт.