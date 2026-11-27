Мясной отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты зимой. Основными факторами подорожания станут сезонность, когда приходится тратить средства на хранение продуктов, например, овощей и фруктов, а также проблемы с электроснабжением. Ведь отключения света и сбои в логистике существенно влияют на себестоимость производства.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на продукты зимой

Наступление зимнего периода традиционно сопровождается подорожанием некоторых продуктов питания, поскольку сказывается сезонность. Но в условиях полномасштабной войны в Украине существуют и другие факторы, из-за которых приходится пересматривать цены на потребительские товары.

"Наибольшее финансовое бремя для производителей связано не со стоимостью сырья, а с ударами врага по энергетической системе и, соответственно, по логистике. Это оказывает очень сильное влияние на конечную цену на прилавках магазинов", — отметил спикер.

По его словам, в течение зимы динамика подорожания базовых продуктов в супермаркетах Украины может достичь 10-15%, в зависимости от категории:

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хлеб — плюс 5%;

овощи борщевого набора — плюс 7%;

тепличные овощи — плюс 10-15 % уже в течение декабря;

молочные продукты — плюс 10-25%.

Стоит ли готовиться к дефициту продуктов

Несмотря на потенциальное сокращение посевных площадей, украинцам не стоит беспокоиться, что из магазинов исчезнут какие-либо потребительские товары. Для полноценного обеспечения внутренних потребностей хватит производственных мощностей, и на прилавках будет в избытке мяса, подсолнечного масла, молока, продуктов зерновой группы и пр.

"Если подводить итоги, зимний период пройдет под знаком роста цен. В среднем будет где-то 10-15%, если смотреть по категориям. Но не стоит забывать о факторе инфляции, которая к концу года может превысить 12,5%", — констатировал Денис Марчук.

Действительно, если сравнить стоимость продуктов в начале 2026 года и в ноябре-декабре, то расходы украинцев увеличатся примерно на 12%. Потребительская инфляция остается ключевым фактором, определяющим ценовые колебания в Украине. Национальный банк прогнозирует снижение темпов до 5% только в 2028 году.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит красная и черная икра в различных супермаркетах Украины. Небольшая баночка весом 80 г обойдется покупателям примерно в 300-500 грн, в зависимости от бренда. Хотя в ассортименте торговых сетей можно найти позиции за тысячи гривен.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. С приближением зимнего периода супермаркеты начали пересматривать стоимость востребованного продукта в сторону увеличения. Остается возможность экономить на поштучных яйцах, хотя их продают не везде.