Красная икра в баночке. Фото: Pexels

В Украине растут цены на продукты с учетом темпов потребительской инфляции. Дорожают как базовые товары, так и деликатесы. По состоянию на декабрь традиционно растет спрос на икру, особенно в период рождественско-новогодних праздников. Мы проанализировали официальные интернет-магазины трех популярных сетей супермаркетов и выяснили, сколько придется отдать покупателям за небольшую баночку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах на красную и черную икру в АТБ, Сільпо и Варусе по состоянию на конец ноября 2026 года.

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Цены на натуральную икру в Сільпо

Ассортимент товаров очень большой, а стоимость колеблется от нескольких сотен до тысяч гривен за одну баночку икры. Нижний ценовой диапазон начинается от 50-100 грн, но это имитация белкового продукта, не имеющая ничего общего с натуральной икрой.

По состоянию на четверг, 26 ноября, за настоящую красную икру в Сільпо придется заплатить от 299 грн за 80 г (лососевая зернистая). Около 450 грн стоит 100 г икры кеты, более 600 грн — горбуши (80 г), от 750 грн — щуки (100 г).

Цены на икру в Сільпо. Фото: скриншот

Цены колеблются в зависимости от бренда и доходят до 10 000 грн за 600 г. Черная икра обойдется потребителям от 1 599 грн за стерлядь (50 г) до 13 599 грн за осетра (250 г).

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Цены на икру в АТБ и Варусе

Мы промониторили официальный онлайн-магазин АТБ и выяснили, что происходит с ценами на популярный продукт. Выбор в конце ноября 2026 года оказался небольшим:

форель — от 459,50 грн за 90 г до 637,90 грн за 80 г;

горбуша — 675 грн за 90 г;

нерка — 353,50 грн за 95 г.

Все остальные позиции в ассортименте оказались имитацией. Гораздо больше вариантов для покупки предложили в Варусе. Минимальная цена находится на уровне 419,90 грн за 80 г лососевой икры, если не учитывать скидки. За баночку горбуши нужно отдать 600 грн (110 г), кеты — более 1000 грн (200 г).

Цены на икру в Варусе. Фото: скриншот

Черная икра стоит 599 грн за 113 г (осетровая). Альтернативный вариант — заплатить 2 699,90 грн за 50 г продукта другого бренда. В целом у потребителей есть из чего выбирать в супермаркетах, другое дело — что продукция умеренно дорожает. Нельзя исключать более активного роста цен с приближением Нового года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам не рекомендуют скупать подсолнечное масло в ожидании исчезновения товара из магазинов. Однако на полках может появиться больше импортной и фермерской нерафинированной продукции из-за остановки некоторых заводов и проблем с логистикой.

Также мы писали, что в супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу. Из-за уничтожения Россией многих потребительских товаров сети пришлось установить лимит на количество и вес. Покупателям разрешается выносить за один раз до шести штук или килограммов определенных продуктов.