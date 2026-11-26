Червона ікра в баночці. Фото: Pexels

В Україні зростають ціни на продукти, враховуючи темпи споживчої інфляції. Дорожчають як базові товари, так і делікатеси. Станом на грудень традиційно зростає попит на ікру, особливо в період різдвяно-новорічних свят. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини трьох популярних мереж супермаркетів і дізналися, скільки доведеться віддати покупцям за невелику баночку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни на червону та чорну ікру в АТБ, Сільпо і Варусі станом на кінець листопада 2026 року.

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Ціни на натуральну ікру в Сільпо

Асортимент товарів дуже великий, а вартість коливається від кількох сотень до тисяч гривень за одну баночку ікри. Нижній діапазон цін починається від 50-100 грн, але це імітований білковий продукт, який не має нічого спільного з натуральним.

Станом на четвер, 26 листопада, за справжню червону ікру в Сільпо доведеться заплатити від 299 грн за 80 г (лососева зерниста). Близько 450 грн коштує 100 г ікри кети, понад 600 грн — горбуші (80 г), від 750 грн — щуки (100 г).

Ціни на ікру в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни коливаються залежно від бренду і доходять до 10 000 грн за 600 г. Чорна ікра обійдеться споживачам від 1 599 грн за стерлядь (50 г) до 13 599 грн за осетра (250 г).

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Ціни на ікру в АТБ і Варусі

Ми промоніторили офіційний онлайн-магазин АТБ і дізналися, що відбувається з цінами на популярний продукт. Вибір наприкінці листопада 2026 року виявився невеликим:

форель — від 459,50 грн за 90 г до 637,90 грн за 80 г;

горбуша — 675 грн за 90 г;

нерка — 353,50 грн за 95 г.

Всі інші позиції в асортименті виявилися імітацією. Набагато більше варіантів для купівлі запропонували у Варусі. Мінімальна ціна перебуває на рівні 419,90 грн за 80 г лососевої ікри, якщо не брати до уваги знижки. За баночку горбуші потрібно віддати 600 грн (110 г), кети — понад 1000 грн (200 г).

Ціни на ікру у Варусі. Фото: скриншот

Чорна ікра коштує 599 грн за 113 г (осетрова). Альтернативний варіант — заплатити 2 699,90 грн за 50 г продукту від іншого бренду. Загалом споживачам є з чого вибрати в супермаркетах, інша справа — що продукція помірно дорожчає. Не можна виключати активнішого зростання цін із наближенням Нового року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям не радять скуповувати соняшникову олію, очікуючи зникнення товару з магазинів. Однак на полицях може з’явитися більше імпортної та фермерської нерафінованої продукції через зупинку деяких заводів і проблеми з логістикою.

Також ми писали, що віддають в супермаркетах АТБ з обмеженнями. Через знищення Росією багатьох споживчих товарів мережі довелося ввести ліміт на кількість і вагу. Покупцям дозволяється винести за один раз до шести штук або кілограмів певних продуктів.