М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто готуватися до зростання цін на продукти взимку. Основними факторами дорожчання будуть сезонність, коли потрібно витрачати кошти на зберігання їжі, наприклад, овочів і фруктів, а також проблеми з електропостачанням. Адже відключення світла та збої в логістиці суттєво впливають на собівартість виробництва.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на продукти взимку

Настання зимового періоду традиційно супроводжується дорожчанням деяких продуктів харчування, оскільки дається взнаки сезонність. Але в умовах повномасштабної війни в Україні існують інші фактори, через які доводиться переглядати ціни на споживчі товари.

"Найбільший фінансовий тягар для виробників пов'язаний не з вартістю сировини, а з ударами ворога по енергетичній системі та, відповідно, по логістиці. Це накладає дуже великий відбиток на кінцеву ціну на прилавках магазинів", — зазначив спікер.

За його словами, впродовж зими динаміка дорожчання базових продуктів у супермаркетах України може сягнути 10-15%, залежно від категорії:

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хліб — плюс 5%;

овочі борщового набору — плюс 7%;

тепличні овочі — плюс 10-15% вже протягом грудня;

молочні продукти — плюс 10-25%.

Чи готуватися до дефіциту продуктів

Попри потенційні скорочення посівних площ, українцям не варто хвилюватися, що з магазинів зникнуть якісь споживчі товари. Для повноцінного забезпечення внутрішніх потреб вистачить виробничих потужностей, і на прилавках буде вдосталь м’яса, соняшникової олії, молока, продуктів зернової групи тощо.

"Якщо підсумовувати, зимовий період прийде під знаком зростання цін. У середньому буде десь 10-15%, якщо дивитися по категорії. Але не варто збувати про фактор інфляції, який до кінця року може перевищити 12,5%", — констатував Денис Марчук.

Дійсно, якщо порівняти вартість продуктів на початку 2026 року та в листопаді-грудні, то витрати українців будуть підвищені десь на 12%. Споживча інфляція залишається ключовим чинником, який формує цінові коливання в Україні. Національний банку прогнозує зниження темпів до 5% лише в 2028 році.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує червона та чорна ікра в різних супермаркетах України. Невелика баночка на 80 г обійдеться покупцям орієнтовно у 300-500 грн, залежно від бренду. Хоча в асортименті торговельних мереж можна знайти позиції за тисячі гривень.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. З наближенням зимового періоду супермаркети почали переписувати вартість затребуваного продукту в бік збільшення. Залишається змога економити кошти на поштучних яйця, хоча їх продають не всюди.