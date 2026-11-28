Курячі яйця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах оновили ціни на яйця. Деякі мережі знизили вартість затребуваного продукту, а в інших магазинах показники залишилися або на попередньому рівні, або зросли. Передбачається, що з наближенням різдвяно-новорічних свят споживчі товари будуть дорожчати, і яйця не стануть винятком. Ми дізналися, скільки потрібно заплатити за найдешевшу упаковку наприкінці листопада 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в популярних супермаркетах України.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73-76 грн станом на суботу, 28 листопада. Індекс споживчих цін склав 92,88% відносно жовтня, тобто продукт навіть подешевшав на 7,12%. Для порівняння, минулого місяця цей показник становив 112,87%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох популярних в Україні продуктових мереж і дізналися, які мінімальні суми повинні віддати споживачі за одну упаковку курячих яєць. Наприкінці листопада результат виявився таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Фора — 62,90 грн;

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 36,90 грн);

Ашан — 63,30 грн;

АТБ — 63,90 грн (зі знижкою — 59,90 грн);

Новус — 63,99 грн;

Метро — 75,50 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Мінімальні ціни на курячі яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти взимку

Раніше ми розповідали, що взимку базові продукти харчування можуть подорожчати у середньому на 10-15% залежно від категорії. Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

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"Найбільший фінансовий тягар для виробників пов'язаний не з вартістю сировини, а з ударами ворога по енергетичній системі та, відповідно, по логістиці. Це накладає дуже великий відбиток на кінцеву ціну на прилавках магазинів", — зазначив спікер.

Він передбачає дорожчання овочів борщового набору орієнтовно на 7%, хліба — на 5%, молочних виробів — на 10-25%, тепличних овочів — на 10-15%. Адже компаніям доводиться витрачати більше коштів на енергоносії, зберігання продуктів, логістику та відновлення пошкодженої внаслідок ударів Росії інфраструктури.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує чорна та червона ікра в Україні. Найбільший асортимент представлений у Сільпо — на вибір споживачів є варіанти на будь-який гаманець. Одна невелика баночка коштує від 299 грн, але ціни можуть доходити до кількох тисяч гривень.

Також ми писали, чому в Україні може подорожчати свинина вже у 2027 році. Через спалах африканської чуми скорочується поголів’я тварин. Якщо ситуація посилиться, виникне нестача сировини для м'ясопереробних заводів і виробникам доведеться підняти ціни на продукт.