Транспортный безвиз с ЕС продлен — как это повлияет на автоперевозчиков

Фура заезжает на пункт пропуска. Фото: УНИАН

"Транспортный безвиз" между Украиной и Европейским Союзом продлен до конца 2025 года. Благодаря этому украинские автоперевозчики и в дальнейшем могут работать без необходимости получать специальные разрешения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что дает транспортный безвиз с ЕС

"Транспортный безвиз" является частью интеграции Украины в Европейский Союз и важным шагом на пути к нашему членству в ЕС. Это уже четвертое продление Соглашения, что подтверждает его эффективность и результативность. Благодаря этому:

украинский экспорт по дорогам в ЕС вырос на 42%;

импорт автотранспортом увеличился - на 37%.

"Спасибо европейским друзьям и партнерам за солидарность и действенную поддержку", — написал Шмыгаль.

Как новые тарифы на импорт от США повлияют на Украину

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все импортные товары со ставкой 10%, что для некоторых стран значительно выше. Это повлекло за собой резкое падение фондового рынка, который за 20 минут потерял 2 трлн долларов.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украине повезло с тарифом 10%, в отличие от ЕС (20%) или Молдовы (31%). Хотя ситуация сложная, она не является критической, поскольку наш экспорт в США меньше импорта.

В 2024 году мы экспортировали товаров на сумму 874 млн долларов, в то время как импортировали на 3,4 млрд долларов. Наши пошлины на американские товары достаточно низкие, что дает шанс на более выгодные условия. Новые тарифы могут ударить по малым производителям, продающим на американский рынок даже мелкие товары.

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, Даниил Гетманцев, отметил, что последствия таких изменений включают рост цен, замедление мировой торговли и глобальную инфляцию. Крупные корпорации постараются обойти тарифы, что может углубить изоляцию США.

Для Украины даже базовый тариф приведет к удорожанию импорта, увеличению потребительских цен и торговому дефициту. Издание Axios прогнозирует вероятную мировую рецессию, если тарифы Трампа вызовут глобальный экономический шок.

Ранее мы писали, что украинцам нужно будет выполнять новые требования для пересечения границы со странами ЕС. Для въезда понадобится специальное разрешение и уплата 7 евро. Хотя планировалось запустить эту систему весной 2025 года, ее старт снова перенесен.

Также мы рассказывали, что Украина находится в неопределенности относительно продления торгового безвиза с ЕС. Благодаря соглашению вырос экспорт, а отмена беспошлинного режима может негативно сказаться на экономике. Особенно пострадает аграрный сектор, что может привести к потере рабочих мест и девальвации гривны.